Nowy biskup Paryża chce zmian w Katechizmie dotyczących homoseksualizu

Nowy metropolita Paryża abp Laurent Ulrich sprzeciwia się nauczaniu katechizmu o aktach homoseksualnych, które „są ze swej natury nieuporządkowane”. Zdaniem paryskiego metropolity nauczanie to jest odzwierciedleniem swej epoki (Katechizm został zatwierdzony i wydany w 1992 roku- przyp.red.). – Trzydzieści lat później musimy na pewno powrócić do tej kwestii z większym szacunkiem – powiedział abp Ulrich w wywiadzie dla dziennika „La Croix”, zastrzegając jednak, że to od papieża zależy ewolucja katechizmu.

Arcybiskup Paryża stwierdził, że katedra Notre Dame to obraz Kościoła we współczesnym społeczeństwie. Jak podkreślił chrześcijanie nie mogą zamykać się w swych przekonaniach religijnych i chcieć, by katedra była przeznaczona tylko dla nich. „Notre Dame jest dla wszystkich, ale chcę by były w niej obecne znaki zgromadzenia, które się modli i sprawuje tajemnice Chrystusa” – dodał abp Laurent Ulrich, komentując stan renowacji zniszczonej przez pożar świątyni.





71-letni hierarcha jest od kwietnia nowym metropolitą francuskiej stolicy. Zastąpił nas tym stanowisku abp. Michela Aupetit. Abp Ulrich zapewnił, że w pierwszych miesiącach urzędowania poświęca dużo czasu na wizyty w parafiach i spotkania z kapłanami.





Regularne relacje utrzymuje też z przedstawicielami władz, w tym z prezydentem Francji czy merem Paryża. Przyznał, że w dyskusjach często pojawiają się kwestie antropologiczne, takie jak forsowana przez Emmanuela Macrona legalizacja eutanazji. Dodał, że zasmuca go banalizacja aborcji. „Podjęcie starań o to, by stała się ona konstytucyjnym prawem jest dla mnie wielkim zaskoczeniem” – powiedział abp Ulrich w wywiadzie dla dziennika „La Croix”.