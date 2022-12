Jarosław Kaczyński potępił zdrajców. Opozycja poczuła się urażona [WIDEO]

Prezes Prawa i Sprawiedliwości na spotkaniu w Chojnicach w ostrych słowach potępił ludzi, którzy „bardziej sobie cenią pewne państwa na zewnątrz, a szczególnie Niemcy, niż Polskę”, i którzy, jak mówił, „wprowadzają do życia publicznego przemoc”. – Polska nie może być silnym narodem, nie może mieć silnego państwa, bo to się nie podoba naszym sąsiadom. Otóż nie! Będziemy mieli silne, państwo i zniszczymy tych ludzi – powiedział. Według polityków opozycji, Jarosław Kaczyński miał ich na myśli.

„Nawet komuniści nie pozwalali sobie na publiczne zapowiedzi niszczenia ludzi, którzy mają inne poglądy niż władza" – napisał w piątek na Twitterze rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.





„Kaczyński przekroczył kolejną granicę, ale Polacy nie są tak strachliwi, jak sądzi" – dodał.





Podobnych wpisów polityków Platformy Obywatelskiej było więcej.





„Chęć zniszczenia Polaków, którzy nie popierają PiS, pokazuje, że Kaczyński w nienawiści doszedł do muru. Za nim jest... Białoruś" – przekonywał na Twitterze sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński.





Wpis na ten temat zamieścił też Borys Budka. Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że dla Kaczyńskiego „wrogiem jest każdy, kto nie myśli tak jak on".





Jak brzmiała wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości niewyrwana z kontekstu?



– Choćby to niedawanie nam środków z KPO, wbrew prawu, wbrew traktatom europejskim, to jest taka interwencja, ale ta interwencja jest także realizowana poprzez ludzi, którzy bardziej sobie cenią pewne państwa na zewnątrz, a szczególnie Niemcy, niż Polskę, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Tacy ludzie są i oni występowali nawet w najcięższych sytuacjach, nawet w czasach II wojny światowej – mówił Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Chojnic.









– Wszyscy, którzy choćby trochę znają historię, o tym wiedzą. Tacy ludzie dzisiaj są zaangażowani w to, żeby Polskę właśnie poprzez tę metodę prowadzenia walki politycznej degradować, żeby wprowadzać do życia publicznego przemoc – kontynuował.





– Rzucanie kamieniami, przepraszam, że tak mówię, ale zwykłe chamstwo, żeby sprowadzać nasze społeczeństwo do poziomu lumpenproletariatu, to jest cel tych ludzi. 8 gwiazdek, to słowo na „w", które było tak słyszane w pewnym momencie i ciągle jest słyszane. Otóż to jest właśnie tego rodzaju akcja – przekonywał szef PiS.





Podsumowując prezes PiS ocenił: „Polska nie może być silnym narodem, nie może mieć silnego państwa, bo to się nie podoba naszym sąsiadom. Otóż nie! Będziemy mieli silne, państwo i zniszczymy tych ludzi".





ZOBACZ WIDEO z wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego na górze artykułu.