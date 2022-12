Stefanczuk: Należy stworzyć nowe prawo regulujące zasady bezpieczeństwa na świecie

Każdy kraj powinien mieć zagwarantowaną suwerenność – powiedział w specjalnej rozmowie z TVP Info Rusłan Stefanczuk przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. Stefanczuk ocenił, że należy stworzyć nowe prawo regulujące zasady bezpieczeństwa na świecie.

– Na poziomie parlamentarnym podejmowane są już pewne decyzje; nie chodzi tylko o to, aby uznać Rosję za winną rozpoczęcia tej wojny, chodzi też o sankcje. Powinniśmy stworzyć mechanizm, aby uzyskiwać reparacje poprzez konfiskatę rosyjskiego mienia. To powinny być mechanizmy uniwersalne. Nie dotyczy to tylko Rosji, Białoruś również może się stać „państwem agresorem" – zaznaczył Stefanczuk.

– Powinny zostać stworzone nowe międzynarodowe prawa. Ponad 70 lat po II wojnie światowej okazało się, że w kwestiach bezpieczeństwa jest dużo nieścisłości, że te regulacje po prostu nie działają. Każdy kraj powinien mieć zagwarantowaną suwerenność i to, że nikt na niego nie napadnie, a jeśli napadnie to, żeby istniał mechanizm obrony. Wtedy to będzie prawo międzynarodowe i będą gwarancje bezpieczeństwa – dodał.