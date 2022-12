PŚ w skokach: Kolejne podium Kubackiego, Polak wciąż liderem

Dawid Kubacki zajął drugie miejsce w piątkowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titisee-Neustadt. Zwyciężył Słoweniec, Anże Lanisek, który wyprzedził naszego reprezentanta o zaledwie 1,3 punktu. Na najniższym stopniu podium zameldował się przedstawiciel gospodarzy - Karl Geiger.

Na półmetku loteryjnych zawodów Kubacki zajmował piąte miejsce, dziewiąty był Żyła. Kompletnie nie poradził sobie Stoch, który oddawał swój skok w fatalnych warunkach. Trzykrotny mistrz olimpijski, podobnie jak paru innych uznanych skoczków, takich jak Peter Prevc czy Marius Lindvik, odpadł już w pierwszej serii.



W drugiej próbie lider Pucharu Świata odpalił petardę, tak jak to robił podczas czwartkowych treningów czy dzisiejszych kwalifikacji. Polak pofrunął na 144. metr, co pozwoliło mu awansować na drugą lokatę. Presji nie wytrzymał prowadzący po 1. serii Granerud - Norweg ostatecznie zajął piąte miejsce, tuż przed Piotrem Żyłą.



Punktowało także dwóch innych Biało-Czerwonych. Paweł Wąsek był 14., zaś Aleksander Zniszczoł - 29.



W Pucharze Świata wciąż prowadzi Kubacki, jednak jego przewaga nad Laniskiem stopniała do 34 punktów. Trzeci jest Stefan Kraft.



To dopiero początek emocji na skoczni w niemieckim Titisee-Neustadt. W sobotę odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, a w niedzielę - kolejny indywidualny.