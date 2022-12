Nowy spot PiS. „Ta rzeczywistość może się w Polsce powtórzyć” [WIDEO]

Naszym obowiązkiem jest przestrzec obywateli przed Donaldem Tuskiem i jego powrotem – mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek na konferencji dotyczącej porównania działań w czasach koalicji PO-PSL i obecnego rządu.

– Spotykamy się dzisiaj w ważnej sprawie, ponieważ w gąszczu codziennych medialnych informacji bardzo często umykają nam te, które są niezwykle ważne, o działalności PiS, o tym, co udało się zrobić w ostatnich miesiącach dla polskich obywateli – mówił Bochenek.

– Będziemy chcieli państwu pokazać zasadniczą różnicę, jak z kryzysem, z którym mieliśmy do czynienia w 2010, 2011 roku radził sobie rząd PO i PSL, a jak z kryzysem tym, który dzisiaj wszechogarnia świat, Europę, dotyka Polskę, radzi sobie rząd PiS – dodał.

Na konferencji przedstawiono spot mający ukazywać działania rządu w czasie kryzysu. Przypomniano w nim, że w czasach rządów PO-PSL podwyższano podatki, w tym VAT, a bezrobocie wzrosło w kolejnych latach – w sierpniu 2010 r. wynosiło 11,4 proc., w kwietniu 2012 r. – 12,9 proc., a w lutym 2013 r. – 14,4 procent. W nagraniu wskazano, że za rządów PiS obniżono stawki VAT m.in. na żywność czy na gaz, a także podwyższono wydatki na służbę zdrowia czy podwyższono płacę godzinową.

– Naszym obowiązkiem jest przestrzec obywateli przed Tuskiem i jego powrotem. Pokazać, że kto raz oszukał, może oszukać również i drugi raz – mówił po emisji spotu rzecznik PiS.

– To nie jest tak, że to było dawno i nieprawda, jak bardzo często mówią politycy Platformy Obywatelskiej. Ta rzeczywistość może się w Polsce powtórzyć – podkreślał.

Bochenek przypomniał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że to, co dziś robi lider PO Donald Tusk i jego formacja to „farbowanie się, przebieranie się i jedna, wielka mistyfikacja”, a wszystko, co mówią politycy Platformy to „bajki dla Polaków”. – Chcieliśmy przestrzec naszych obywateli przed ponownym oszustwem Platformy Obywatelskiej – mówił.

Poseł PiS Robert Gontarz ocenił w trakcie konferencji, że rządy PO-PSL „to była totalna porażka”. – To byli ludzie, którzy w trudnej sytuacja zamiast Polakom pomagać, to zabierali Polakom pieniądze – mówił. W tym kontekście wskazał m.in. na przejęcie ponad 150 mld zł z OFE (które z OFE przekazano do ZUS), podwyżki VAT czy wyłudzanie VAT przez mafie. – My tę lukę vatowską w sposób znaczący uszczelniliśmy – podkreślał Gontarz.

Dodał, że za rządów Platformy było wysokie bezrobocie, a płaca godzinowa wynosiła kilka złotych za godzinę. – Teraz to ponad 20 zł, a od przyszłego roku 22,8 zł, a od lipca już ponad 23 zł – wskazał. Gontarz podkreślał też, że obecnie mamy jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w UE oraz że rząd wspiera emerytów m.in. poprzez wprowadzenie 13. i 14. emerytury.

– Brak wiarygodności, brak adekwatnych działań do (wymogów) ówczesnych czasów, ale również podwyższanie podatków – wszystko to charakteryzowało rządy PO i PSL pod wodzą Donalda Tuska – mówiła na konferencji posłanka PiS Agnieszka Górska.

Wśród wprowadzonych w ostatnim czasie działań PiS wymieniła m.in. zamrożenie cen energii elektrycznej i gazu, zmniejszenie VAT na podstawowe produkty spożywcze, energię elektryczną, paliwo, nawozy czy wprowadzenie dodatku elektrycznego i wakacji kredytowych. Ponadto wprowadzono brak podatku PIT dla osób do 26. roku życia.

– To nasze propozycje, propozycje PiS, a co po drugiej stronie? Z drugiej strony – nic – dodała Górska. – Nie ulegajmy temu ponownemu oszustwu, nie ulegajmy kłamstwom, które są sączone przez polityków PO, bo dotychczas nie pokazali żadnego programu, żadnych konkretnych rozwiązań. Jak i również te informacje, które są powielane przez sprzyjające im media, są kłamliwe i nieprawdziwe – ocenił Bochenek.

Rozwiązania PiS m.in. w dziedzinie gospodarki zostały po konferencji przekazane na piśmie klubowi Koalicji Obywatelskiej. – Jeżeli sami nie mają pomysłów, to chcielibyśmy, żeby nam nie przeszkadzali i uczyli się od nas. Zapoznali się z tym kompleksowym pakietem rozwiązań dla polskich obywateli – oświadczył Bochenek.