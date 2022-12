Scholz rozważa opuszczenie Twittera. Po przejęciu platformy przez Muska

Kanclerz federalny i biuro prasowe federalnego rządu bardzo uważnie przyglądają się rozwojowi Twittera od czasu przejęcia go przez Elona Muska – powiedział dziennikowi „Welt” rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit. Premier jednego z landów z SPD już zrezygnował z tego portalu społecznościowego.

Niemiecki dziennik wskazuje, że „wobec niejasnego rozwoju sytuacji na Twitterze Olaf Scholz rozważa wycofanie się z platformy internetowej”. Według rzecznika tak rozważa się wybór „między rozwojem platformy a możliwymi alternatywami, które mogą być użyte zamiast niej”.

Scholz zrezygnuje z Twittera?

„Mamy za zadanie szeroko informować o pracy rządu federalnego i chcemy wykorzystać jak najwięcej kanałów, aby dotrzeć do użytkowników tam, gdzie i tak otrzymują informacje” – powiedział Hebestreit w podkaście RND „Geyer & Niesmann”. Jak zaznaczył, Twitter to ścieżka wytyczona przez poprzedni rząd, dzięki której Scholz może dotrzeć do ok. 600 tys. internautów, a rzecznik rządu – do ok. 100 tys. obserwujących.

„Natychmiastowe zrezygnowanie z tego kanału informacyjnego bez alternatywy byłoby bardzo krótkowzroczne” – mówił rzecznik niemieckiego rządu.

„Niemniej jednak nie możemy przymykać oczu, gdyby problematyczny rozwój sytuacji w tej sieci rozwijał się na coraz większą skalę” – dodał rzecznik niemieckiego rządu.

Pod koniec października Musk przejął Twittera za 44 mld. Potem zwolnił kierownictwo i ok. połowę z 7,5 tys. pracowników. Według gazety „założyciel Tesli wywołał zamieszanie powtarzającymi się zapowiedziami dotyczącymi m.in. zatwierdzania użytkowników i weryfikacji kont”.

Niemiecki dziennik podał, że „na początku tego tygodnia premier Dolnej Saksonii Stephan Weil usunął swoje konto”. „Brak kontroli i weryfikacji na Twitterze coraz bardziej prowadzi do masowego rozprzestrzeniania nienawiści i agitacji, fałszywych informacji i narracji spiskowych” – wyjaśniał polityk SPD.