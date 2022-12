Ponad ćwierć miliona osób w Niemczech nie ma gdzie mieszkać

Rząd Niemiec przedstawił pierwszy raport o bezdomnych, według którego w momencie dokonywania zapisu na przełomie stycznia i lutego około 263 tys. osób w RFN nie miało własnego schronienia.

Niemcy zwlekają z włączeniem ogrzewania. Jest sondaż W Niemczech kryzys energetyczny wpłynął znacząco na zachowania dotyczące ogrzewania mieszkań i domów. Co dziesiąty badany przyznał, że mimo niskich... zobacz więcej

W swoim raporcie rząd federalny wyróżnia trzy grupy osób bezdomnych. Osoby zakwaterowane w ramach doraźnej pomocy mieszkaniowej – obejmuje to około 178 tys. osób; bezdomni ukryci, którzy np. znajdują nocleg u przyjaciół lub znajomych – w tej grupie znalazło się 49 tys. osób; ludzie na ulicy i w prowizorycznych schronieniach, dotyczy to 37 tys. osób, pisze portal tygodnika „Spiegel”.





W sumie byłoby to ponad 264 tys. bezdomnych, ale jeśli wziąć pod uwagę możliwe podwójne liczenie i nieletnich mieszkających z rodzicami, ostatecznie liczba ta wynosi około 262 600 bezdomnych. Blisko dwie trzecie osób bez miejsca zamieszkania to mężczyźni, a 35 proc. to kobiety.



„Celem rządu RFN jest walka z bezdomnością i jej całkowite wyeliminowanie do 2030 r. W swym raporcie rząd przedstawia całościowy przegląd sytuacji osób dotkniętych bezdomnością, a wraz ze wszystkimi zainteresowanymi stronami opracuje i przyjmie w nadchodzącym roku Krajowy Plan Działania w sprawie bezdomności” – powiedziała minister budownictwa Klara Geywitz, cytowana przez „Spiegel”.





Drugie sprawozdanie ma zostać przedstawione w 2024 r.