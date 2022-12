Kryzys migracyjny w Europie. Giorgia Meloni „pokazuje determinację”

Nowa przewodnicząca włoskiej Rady Ministrów, pochodząca z partii Bracia Włosi (Fratelli d'Italia), doświadcza szczytu popularności wśród opinii publicznej w swoim kraju. Poprzez aferę Ocean Viking i chęć zakończenia kryzysu migracyjnego pokazuje swoją determinację w obliczu problemu, który stał się problemem całej Europy – pisze w piątek „Le Figaro” o premier Włoch Giorgii Meloni.

Francuski dziennik opublikował w piątek artykuł: „fenomen Giorgii Meloni, która wstrząsa swoim krajem i Europą”. „Dopiero 50 dni stoi na czele włoskiego rządu, ale od 22 października już zaczęła odciskać ślad na swoim kraju. I to nie tylko, że zaprzyjaźnia się z europejskimi sąsiadami – między innymi w Paryżu” – pisze francuska korespondentka w Rzymie.

„Zdaniem ministra spraw wewnętrznych Géralda Darmanina, z Giorgią Meloni u władzy Włochy stały się »wrogiem Francji«; dla francuskiego ministra spraw zagranicznych Catherine Colonny państwo włoskie stosuje „niedopuszczalne metody”; według sekretarza stanu ds. Europy Laurence'a Boone'a Włochy to kraj, który podczas afery Ocean Viking »nadużył zaufania«” – wskazuje „Le Figaro”.

Ocean Viking to norweski statek, należący do stowarzyszenia SOS Méditerranée, który zabiera migrantów z pontonów i doprowadza ich na ląd. W ostatnim czasie włoski rząd zabraniał mu wpłynięcia do portu.

Statek stał się sporem między Włochami a Francją. 8 listopada SOS Méditerranée poinformowała, że Ocean Viking zamierza poprosić Francję o udostępnienie bezpiecznego portu oraz umożliwienie migrantom zejścia na ląd. Paryż nie potwierdził jednak, że dostał taką prośbę, potępił jedynie „niedopuszczalne zachowanie Rzymu: i wezwał rząd włoski do „respektowania swoich zobowiązań europejskich”.

Rzecznik prasowy francuskiego rządu Olivier Veran przekazał też, że Francja „nie postąpi, tak jak to było przewidziane, tj. nie przyjmie 3 tys. migrantów, znajdujących się obecnie na terytorium włoskim”. Taką decyzję podjęto, mimo europejskiego mechanizmu solidarnościowego i zasad relokacji.

Nowy centroprawicowy rząd Włoch premier Giorgii Meloni, zaprzysiężony pod koniec października, zmienił linię postępowania wobec statków humanitarnych organizacji pozarządowych, zabierających migrantów z pokładów łodzi i pontonów, i nie chce automatycznie wpuszczać tych jednostek do włoskich portów.

Nowa premier Włoch niejednokrotnie zaznaczała, że potrzebna jest ochrona granic Unii Europejskiej. „Chcemy zahamować nielegalną imigrację, uniknąć kolejnych śmierci na morzu i walczyć z handlarzami ludźmi” – podkreśliła Meloni w mediach społecznościowych 8 listopada.

Kilka dni temu podczas briefingu prasowego w Tiranie Meloni wskazała, że państwa UE powinny zatrzymać nielegalną migrację, powinny „zająć się tymi, którzy naprawdę tego potrzebują, czyli uchodźcami, którzy nie są w większej części tych, którzy do nas docierają”. Podkreśliła też, że sprawa nielegalnych imigrantów i uchodźców „to są dwie różne rzeczy”. – Lewica traktowała je, jakby to była ta sama sprawa. To nastawienie się skończyło – powiedziała przewodnicząca Rady Ministrów Włoch.