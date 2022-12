Dlaczego Tomasz L. znalazł się w komisji likwidacyjnej WSI? „Powinien to wyjaśnić Sikorski”

Komisja likwidacyjna Wojskowych Służb Informacyjnych była powoływana przez Radosława Sikorskiego i to on powinien wyjaśnić, dlaczego ten człowiek się tam znalazł i jaka była jego rola – ocenił rzecznik PiS Rafał Bochenek, pytany o zatrzymanie podejrzanego o współpracę z rosyjskim wywiadem Tomasza L.

Jak podał TVN24, Tomasz L. – zatrzymany w marcu 2022 r. przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie – 16 lat wcześniej, w 2006 r. był członkiem komisji likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Według TVN24 L. miał dostęp do największych tajemnic polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.

Zdaniem posłów KO w tej sprawie trzeba zwołać sejmową komisję ds. służb specjalnych. Bochenek w Polsat News został zapytany czy będzie takie posiedzenie komisji i czy będzie informacja szefa MON w tej sprawie.

– Najważniejsze, i to mnie cieszy jako obywatela, że ABW, polskie służby zadziałały i na początku tego roku ten człowiek został zatrzymany i nadal przebywa w areszcie – odpowiedział rzecznik PiS.





Zaznaczył, że nie wiadomo – ponieważ to są materiały niejawne – jaka była rola tego człowieka, jeśli chodzi o współpracę ze służbami rosyjskimi.

W jego ocenie to „przede wszystkim Radosław Sikorski powinien się odnieść do tego, jak ten człowiek znalazł się w komisji likwidacyjnej”.





– Ta komisja była powoływana przez Radosława Sikorskiego i on powinien wyjaśnić, dlaczego ten człowiek się tam znalazł i jaka była jego rola – zaznaczył rzecznik PiS. Zwrócił też uwagę, że Tomasz L. „pracował w Urzędzie m.st Warszawy pod Rafałem Trzaskowskim”.

Doniesienia TVN24 skomentował na Twitterze Sławomir Cenckiewicz, który był przewodniczącym komisji likwidacyjnej ds WSI.

„Nie znałem Tomasza L. Do komisji likwidacyjnej ds WSI powołał go min. Sikorski i wtedy go poznałem, nigdy nie utrzymywałem z nim relacji” – napisał.





Cenkiewicz dodał, że rola Tomasza L. w komisji likwidacyjnej „była marginalna i dostęp do wiedzy miał ograniczony, co potwierdzają dokumenty”.

Radosław Sikorski, który był szefem MON w tamtym okresie, odpowiedział również na Twitterze. „Powołałem na wniosek Pana Cenckiewicza i to on winien jest wyjaśnień, skąd ten delikwent się na jego liście wziął" – napisał Sikorski.