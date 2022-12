„Degrengolada i zakamuflowana wojna”. Senator PiS oburzona zachowaniem sędziów

– Sędziowie w Polsce już dawno stracili swój atrybut, jakim powinna być apolityczność – mówi portalowi tvp.info Maria Koc, senator PiS. Komentuje nagrania, na których znani sędziowie w towarzystwie lewicowych dziennikarzy atakują rząd i media publiczne. Polityk odnosi się również do najnowszych doniesień o zatrzymaniu sędzi w Niemczech: „Szkoda, że coś co tam jest normalne, u nas nazwano by łamaniem praworządności”.

Do sieci trafiły nagrania, jak sędziowie Waldemar Żurek i Beata Morawiec oraz redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik przekonują sympatyków opozycji, że wybory w Polsce muszą w końcu wygrać przeciwnicy PiS.





Jedno z nagrań udostępniła w sieci senator Maria Koc i napisała: „Apolityczni sędziowie w akcji. Totalna degrengolada”.





W rozmowie z portalem tvp.info podkreśla, że to wideo bardzo dużo mówi o sytuacji w Polsce i kondycji wymiaru sprawiedliwości.









– Sędziowie wypowiadają się tam na tematy polityczne. Biorą udział w mało poważnych dyskusjach. To kuriozalna sytuacja. Rzekomo w imię praworządności biorą oni udział w takich dziwnych eventach. Już dawno stracili swój atrybut jakim powinna być apolityczność – podkreśla.





– Te pytania „co zrobimy z TVP” i okrzyki z sali „sprzedamy TVN-owi”? To zakamuflowana wojna. To pokazuje stan umysłu tych ludzi. Ich zdaniem telewizja publiczna jest niepotrzebna, bo wszystkie media w tym kraju powinny mieć jeden przekaz lewicowo-liberalny, spójny z poglądami naszej opozycji. To bardzo groźne dla Polski – uważa Maria Koc.





Kto winny obecnej sytuacji?





Senator Prawa i Sprawiedliwości pytamy więc, dlaczego wymiar sprawiedliwości dalej wygląda tak źle. Odpowiada za to PiS, Solidarna Polska czy unijni urzędnicy?



– Wynika to z ogromnego oporu samych zainteresowanych, czyli środowiska sędziowskiego, ale też działań podejmowanych przez opozycję. Niektóre partie jako główny punkt swojego programu noszą na sztandarach zarzut „łamania praworządności w Polsce” – odpowiada.





– Ten zarzut jest trudny do udokumentowania i łatwo można nim szafować. Przypomnę, że opozycja konsekwentnie torpedowała wszystkie próby reform wymiaru sprawiedliwości, szukając też pomocy w Brukseli. Zaczęli działać w taki sposób, żeby te zmiany uniemożliwić i w dużej mierze im się to udało – przyznaje.









W rozmowie z portalem tvp.info przypomina, że były też liczne naciski Komisji Europejskiej czy TSUE, by wszystko w Polsce działało po staremu, nawet jeśli było to złe.

– Wszystkie te działania są niezgodne z traktatami, bo kwestie wymiaru sprawiedliwości należą do naszych krajowych kompetencji. Widzimy, że działania opozycji w Brukseli czy Strasburgu przynoszą konkretne efekty – stwierdza.





Sędzia wyprowadzona z domu w kajdankach

W kontekście sporu o wymiar sprawiedliwości w Polsce ciekawe są ostatnie doniesienia z Niemiec. Tamtejsza sędzia bez uchylania jej immunitetu została zatrzymana i wyprowadzona w kajdanach.





Władze twierdzą, że należy ona do Obywateli Rzeszy i po ewentualnym obaleniu lewicowego rządu, miała pełnić funkcję ministra sprawiedliwości. Jej immunitetu nie uchylano, bo w Niemczech – w przeciwieństwie do Polski – sędziom on w ogóle nie przysługuje.





– Sędziowie nie są ponad prawem. To nie jest tak, że sędzia odpowiada tylko przed sobą i Bogiem. Powinni oni działać w granicach obowiązującego prawa i mieć szacunek dla przepisów – komentuje Maria Koc.









– Jeżeli niemiecka sędzia faktycznie złamała prawo, to ponosi konsekwencje. Szkoda, że u nas taką sytuację trudno sobie wyobrazić – podkreśla.





Media w RFN dodatkowo zarzucają sędzi Birgit Malsack-Winkemann, że gdy zasiadała w Bundestagu, agitowała przeciwko uchodźcom i protestowała przeciw polityce związanej z pandemią COVID-19.





Po policyjnym szturmie na jej dom, została wyprowadzona w kajdankach. Śledczy zabrali jej telefon komórkowy, komputer i dokumenty, a następnie poinformowali, że następnego dnia otrzyma od nich nakaz.