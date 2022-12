Niż Brygida w Polsce. Potężna śnieżyca, kilkadziesiąt centymetrów śniegu i -20 st. mrozu

IMGW ostrzega przed nagłą zmianą pogody i atakiem zimy, który rozpocznie się już w sobotę. Niż Brygida przyniesie śnieżyce i zamiecie śnieżne, dzienne opady nawet do 20 cm, a potem siarczyste mrozy z temperaturami sięgającymi -20 stopni.

– Niż Brygida dociera do Polski wraz ze swoimi frontami atmosferycznymi i zacznie oddziaływać na nasz kraj z piątku na sobotę. Początkowo będą to bardzo intensywne opady deszczu, szczególnie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu – mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

W sobotę wieczorem, w nocy i w niedzielę spodziewane są śnieżyce.





– Śniegu będzie na prawdę sporo, bo początkowo na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Małopolsce z soboty na niedzielę spadnie do 10 cm, w Karpatach nawet do 15 cm – prognozuje.

Duże opady śniegu. IMGW ostrzega





W niedzielę śniegu jeszcze przybędzie. – Przewidujemy, że w tym rejonie grubość pokrywy śnieżnej wzrośnie o kolejne 10-15 cm. A na Lubelszczyźnie, Mazowszu, w woj. świętokrzyskim, Ziemi Lubuskiej, aż po Opolszczyznę śnieg utworzy warstwę grubości 20 cm – zapowiada Walijewski.

Front z dużą ilością opadów przesunie się bardziej na północ. W poniedziałek spadnie do 10 cm na Pomorzu i krańcach zachodnich. Wraz z przemieszczającym się frontem i opadami śniegu będzie wzrastała prędkość wiatru i osiągnie od 70 do 90 km/h, a to spowoduje zamiecie i z zawieje śnieżne.

Od nocy z wtorku na środę zacznie robić się mroźnie – na Podlasiu i całym południu do -13 st., a w obszarach górskich aż minus 18-20, w centrum -8. Najcieplej będzie na północnym zachodzie od -4 do 5.