Zima na Ukrainie. Francja wysyła generatory

Francja wysłała 100 generatorów prądu, by wspomóc Ukrainę w okresie zimy. Poinformowali o tym wiceminister energii Ukrainy Farid Safarow i zastępca szefa misji w ambasadzie Francji w Kijowie Benjamin Roehrig.

