Nowoczesny granatnik M72 trafił do Wojska Polskiego

W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzone jest szkolenie z zakresu budowy i obsługi granatnika M72 dla przyszłych instruktorów i techników z pododdziałów WOT oraz wojsk operacyjnych. – Nowoczesny granatnik M72 zapewni polskim siłom zbrojnym najlepsze osiągi, niezawodność, bezpieczeństwo i wzrost potencjału bojowego – przekazał rzecznik WOT mjr Witold Sura.

Na początku lipca decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka podpisano z norweską firmą Nammo Raufoss AS umowę na zakup kilkunastu tysięcy jednorazowych granatników przeciwpancernych.

Chodzi o lekkie granatniki jednorazowe M72 EC MK1 wraz z pakietem logistycznym (zestaw narzędzi i oprzyrządowanie przeznaczone do obsługiwania technicznego sprzętu). W zestawie występują też pakiety szkoleniowe, na który składają się materiały poglądowe, granatniki szkolne i ćwiczebne, amunicja ćwiczebna oraz symulatory przygotowujące żołnierzy do strzelania.

– Nowoczesny granatnik M72 zapewni polskim siłom zbrojnym najlepsze osiągi, niezawodność, bezpieczeństwo i wzrost potencjału bojowego. System obrony przeciwpancernej w wojsku polskim systematycznie rozbudowuje się poprzez zakup nowoczesnego wyposażenie, prowadzenie profesjonalnego szkolenia oraz obsługiwania – przekazał rzecznik WOT mjr Witold Sura.

– W naszym centrum realizujemy pierwsze w Polsce szkolenie przygotowane dla przyszłych instruktorów nowoczesnej wersji granatników M-72 EC MK1. W czasie tego szkolenia żołnierze zapoznali się z budową, działaniem i obsługą granatników, a także przystąpili do praktycznej realizacji strzelań. Granatniki te są bronią niezwykle potrzebną, która zwiększy w naszej formacji możliwości oddziaływania przeciwpancernego na potencjalnego przeciwnika – powiedział płk Edward Chyła, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Szkolenie na granatnikach M72 EC MK1 (fot. DWOT)

Granatnik M72 EC MK1 to jedna z najnowszych wersji z rodziny lekkich granatników jednorazowych M-72 LAW (Light Anti-tank Weapon). M72 jest przeznaczony do zwalczania wszelkiego rodzaju wozów bojowych, w tym do niszczenia ciężkich pojazdów opancerzonych, takich jak czołgi. Granatnik M72 docelowo zastąpi już wysłużone w polskiej armii ręczne granatniki przeciwpancerne RPG 7.

Granatnik M72 EC MK1 jest wykonany m.in. z włókna węglowego, z nową głowicą kumulacyjną, wyposażoną w nowy zapalnik z podwójnym zabezpieczeniem oraz samolikwidatorem aktywującym się w przypadku chybienia w cel. Granatnik ma szynę picatinny, która umożliwia strzelającemu montaż dodatkowych przyrządów obserwacyjno-celowniczych.

– Granatnik ten jest nowoczesnym systemem, który zwiększy nasze możliwości w walce z pojazdami opancerzonymi. Jego mały gabaryt oraz masa pozwala na wykorzystanie go w działaniach lekkiej piechoty, a sam granatnik jest bardzo wygodny i prosty w obsłudze – posumował jeden z uczestników szkolenia z 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.