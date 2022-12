Stany Zjednoczone planują nowe sankcje przeciwko Chinom i Rosji

USA planują nałożyć nowe sankcje na Rosję i Chiny. Waszyngton chce ukarać Moskwę za wykorzystanie irańskich dronów w wojnie z Ukrainą, poinformowali dwaj amerykańscy urzędnicy cytowani przez Agencję Reutera. Władze USA chcą też uderzyć w chińskie firmy, które ich zdaniem dokonują nadmiernych połowów i wykorzystują flotę rybacką do zwiększania strefy wpływów Państwa Środka.

Kary zostaną nałożone na około 170 chińskich podmiotów za połowy na Pacyfiku, które władze USA uważają za nielegalne. Waszyngton uważa, że Chiny nadmiernie eksploatują łowiska i wykorzystują swoją flotę rybacką do rozszerzenia wpływów morskich Pekinu.

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, stwierdził w środę, że Stany Zjednoczone obserwują nieprzerwane dostawy irańskich dronów do Rosji.

Stany Zjednoczone potępiły eksport przez Iran wojskowych dronów do Rosji w celu ich wykorzystania przeciwko Ukrainie.

Sankcje mają być nałożone na mocy Global Magnitsky Act. Ta ustawa z 2016 r. upoważnia rząd USA do nakładania sankcji na zagranicznych urzędników państwowych na całym świecie, którzy zostali uznani za naruszających prawa człowieka. Upoważnia też do zamrożenia ich aktywów i zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Oczekuje się, że sankcje będą wymierzone w szereg podmiotów rosyjskiego przemysłu obronnego zaangażowanych w transfer irańskich dronów do Rosji, poinformowali urzędnicy.