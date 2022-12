„Odkłamać rzeczywistość”. Kaczyński: część mediów tworzy kontrobraz kraju, którego nie ma [WIDEO]

– Znaczna część środków masowego przekazu całkowicie zakłóca obraz rzeczywistości, tworzy kontrobraz takiego kraju, którego nie ma. To jest bardzo duża siła docierająca do świadomości poważnej części Polaków – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z TVP3 Gdańsk. Zwrócił uwagę, że to właśnie zakłamanie rzeczywistości doprowadziło do przejęcia władzy przez koalicję PO-PSL w 2007 roku. – Tym razem ktoś próbuje powtórzyć ten zabieg – dodał.

Lider Prawa i Sprawiedliwości pytany był w TVP 3 Gdańsk o jego objazd Polski i spotkania z mieszkańcami. – To jest pomysł na uruchomienie tego nowego mechanizmu, który stworzyliśmy w partii, bo była reforma w partii – przypomniał.

– Po prostu postanowiłem, że odwiedzę te wszystkie okręgi, spotkam się z mieszkańcami, spotkam się oczywiście z aktywistami naszej partii po to, żeby pomóc wyzwolić energię, która jest potrzebna do tej właściwej kampanii wyborczej. Ta właściwa kampania wyborcza się jeszcze nie rozpoczęła, ona jest przed nami – podkreślił.

Dopytywany o to, jak będzie wyglądała kampania wyborcza odpowiedział, że przed Prawem i Sprawiedliwością stoją dwa zadania. Pierwszym jest przekazanie społeczeństwu, co zrobiono w ciągu 7 lat rządów, ponieważ, jak ocenił, z tym jest pewien kłopot.

Zakłamanie rzeczywistości już się kiedyś udało

– Znaczna część środków masowego przekazu całkowicie ten obraz zakłóca i to jest łagodne określenie. Można powiedzieć, że tworzy kontrobraz takiego kraju, którego nie ma. Tutaj przodują pewne telewizje, portale internetowe i część prasy. Łącznie to jest bardzo duża siła docierająca do świadomości poważnej części Polaków – mówił podkreślając, że należy „odkłamać rzeczywistość”.

Kaczyński tłumaczył, że zakłamanie rzeczywistości udało się w 2007 roku, kiedy PiS stracił władzę po 2 latach rządów. – Tym razem ktoś próbuje powtórzyć ten zabieg. To się nie udało w roku 2019. Teraz jest druga próba, dużo bardziej intensywna, dużo bardziej brutalna – dodał.

„Warto, żeby Polska trwała”

Drugim zadaniem, jak wskazał, jest przedstawienie programu na kolejne 4 lata i dalej - na Polską przyszłość. – To, jak Polska ma wyglądać, jaka ma być. Czy ma być demokratyczna, czy niedemokratyczna. Ma być suwerenna czy niesuwerenna, czyli być tylko częścią jakiegoś większego, europejskiego państwa pod przywództwem Niemiec – wymieniał. Dodał, że jest również pytanie „czy Polska ma trwać?”.

– Warto być Polakiem i warto, żeby Polska trwała. Ale żeby Polska trwała, to musi być silna, zjednoczona, naród musi mieć odpowiednią świadomość. Powinna, chociaż to jest bardzo trudna sprawa, rozwijać się także demograficznie, bo dzisiaj się zwija – wskazał.





„Bardzo specyficzne, że niemiecka firma wydaje wyroki”





Odnosząc się do decyzji sądu w sprawie kosztów przeprosin na portalu Onet Jarosław Kaczyński przypomniał, że chodzi o postanowienie w procesie wykonawczym. – Ten wyrok był inny, to było czterdzieści kilka tysięcy. Dalsze wyroki to już wydawał Onet.





Jak dodał, „jest to bardzo specyficzne, że niemiecka firma, bo to przecież własność niemieckiej firmy, dokładnie niemiecko-szwajcarskiej, ale tutaj Szwajcaria naprawdę nie ma żadnego znaczenia - powiększa to, co formalnie nie jest karą, ale faktycznie jest karą”. – Rzecz zupełnie niebywała i skandaliczna, ale pokazująca, jak to w Polsce wygląda – zaznaczył Kaczyński.





Zjednoczona Prawica nadal z Solidarną Polską? Kaczyński: żadnych przeszkód





Pytany przez TVP3 Gdańsk o to, czy Zjednoczona Prawica pójdzie do wyborów zjednoczona z Solidarną Polską, Jarosław Kaczyński odpowiedział, że nie widzi „w tej chwili żadnych przeszkód”.

Odnosząc się do złożonego przez opozycję wniosku o wotum nieufności wobec szefa resortu sprawiedliwości, lider PiS wyraził przekonanie, że „minister Ziobro zostanie obroniony”. Polityk dodał, że wie, iż „z całą pewnością sam premier będzie występował w jego obronie, a tak jest zwykle rysowany ten konflikt”.





– Chociaż nasi młodzi koledzy - mówię młodzi, bo minister Ziobro jest o pokolenie młodszy ode mnie, a jego współpracownicy na ogół są jeszcze dużo, dużo młodsi od niego, dlatego używam tego określenia, nie ma w tym żadnego lekceważenia - są zgodnie z wiekiem niekiedy bardzo łatwi do zapalenia, tak to mógłbym określić – ocenił Kaczyński.





W połowie listopada kluby: KO i Lewicy oraz koło Polska 2050 złożyły w Sejmie kolejny wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, którego opozycja obwinia o odpowiedzialność za przetrzymywanie przez Brukselę polskich pieniędzy. To opozycyjni eurodeputowani wzywali KE w rezolucjach do podejmowania podobnych kroków przeciw Polsce.