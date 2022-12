Prezes NBP: W sprawie kredytów frankowych powinno pojawić się orzecznictwo SN

W sprawie wyroków dotyczących kredytów frankowych mamy stan pewnego chaosu; Sąd Najwyższy ustabilizowałby linię orzecznictwa – ocenił w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że kilka banków może mieć z kredytami frankowymi problem.

– Nie wyobrażam sobie, jak w cywilizowanym kraju może być taka sytuacja, że Sąd Najwyższy w tej sprawie (kredytów frankowych – red.) jest niemy, ale TSUE też – powiedział. Według szefa NBP „Sąd Najwyższy ustabilizowałby jakoś linię orzecznictwa”, ponieważ sądy okręgowe wydają wyroki „od Sasa do Lasa”.





Problemu nie ma, ale... będzie





Glapiński przyznał, że jest kilka banków „zapakowanych kredytami frankowymi” i w związku z tym różne problemy mogą się w przyszłości pojawić. – To nie jest jeszcze w tej chwili problem (...), ale on się jakoś pojawi – wskazał, dodając, że liczy na to, iż wówczas problem inflacji „nie będzie doskwierał”.





– Nasz system bankowy jest doskonale stabilny. Jest bardzo zdrowy i stabilny. Natomiast te zmieniające się parametry stawiają banki w bardzo trudnej sytuacji – dodał.





Szef NBP ocenił ponadto, że wygaszanie wakacji kredytowych będzie ważnym elementem zacieśnienia polityki pieniężnej.