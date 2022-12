Europol rozbił szajkę przemycającą ludzi przez Białoruś do Polski

Europol rozbił międzynarodową szajkę przemytników ludzi z Iraku przez Białoruś do Polski, na Litwę, Łotwę oraz do innych państw UE. Podejrzani o organizację przemytu są w większości obywatelami Syrii i Turcji.

W wyniku skoordynowanych działań policji w środę zostało zatrzymanych osiem osób (pięć w Niemczech, dwie na Litwie i jedna w Polsce). Przeszukano siedemnaście kryjówek i odkryto 30 nielegalnych migrantów. Przechwycono sprzęt, dokumenty i gotówkę.





Od stycznia br. na skutek działań Europolu aresztowano 61 osób powiązanych z przemycaniem ludzi z terytorium Białorusi do Unii Europejskiej. Podejrzani o organizację przemytu ludzi są w większości obywatelami Syrii i Turcji.





Zgromadzili 16 milionów euro





Chętni do migracji rekrutowani w Iraku podróżowali najpierw przez Turcję do Rosji, a potem na Białoruś, aby stamtąd podjąć próby przekroczenia granicy z Litwą, Łotwą lub Polską. Ostatecznie przemytnicy mieli kierować nielegalnych migrantów do Niemiec i rzadziej do Finlandii.





Migranci przylatywali na Białoruś, a potem byli przewożeni samochodami kierowanymi głównie przez ukraińskich kierowców. Podejrzani, którzy brali od 3 do 5 tysięcy euro od każdego nielegalnego migranta, zgromadzili przynajmniej 16 milionów euro.