Walka z bezkarnością rosyjskich przestępstw na wniosek Polski

Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjmie 9 grudnia br. na wniosek Polski konkluzje w sprawie walki z bezkarnością przestępstw popełnionych w wyniku napaści Rosji na Ukrainę – przekazało portalowi tvp.info Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak wskazano, „decyzja Rady oraz podejmowane przez KE i Radę wspólne działania są wynikiem rozpoczętej przez Polskę dyskusji na forum UE o ściganiu rosyjskich zbrodni wojennych”.

Wydział Prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości przekazał, że „konkluzje bezpośrednio nawiązują do powołania z inicjatywy Polski międzynarodowego zespołu śledczego (JIT) z Ukrainą i Litwą”. Jak podano, „jego celem jest wymiana informacji i dowodów, a także wspieranie postępowań karnych dotyczących zbrodni popełnionych na Ukrainie”.





„Do zespołu dołączyła również Prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz estońskie, łotewskie, słowackie i rumuńskie organy ścigania” – podkreślono.





W maju br. Polska zaproponowała, by Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęła konkluzje, które zachęcą inne państwa członkowskie do przystąpienia do zespołu śledczego. Wskazała również na potrzebę ścisłej współpracy organów krajowych w celu efektywnego gromadzenia dowodów zbrodni.

#wieszwiecej Polub nas

„Ostateczna wersja konkluzji opracowana przez Prezydencję Czeską zawiera elementy zaproponowane przez Polskę. Podkreśla również rolę Unii Europejskiej i jej instytucji w ściganiu sprawców przestępstw popełnianych na Ukrainie” – stwierdzono. Konkluzje zostały także uzupełnione informacją o wytycznych MTK dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz roli EUAM Ukraine.

Polskie propozycje





Polska na forum Rady UE zaproponowała podkreślenie w konkluzjach potrzeby dyskusji nad powołaniem Trybunału ad hoc z mandatem do ścigania zbrodni agresji Rosji na Ukrainie.





MTK nie posiada jurysdykcji w zakresie ścigania zbrodni na Ukrainie. Realną możliwością ścigania sprawców dysponują jedynie sądy krajowe lub specjalnie w tym celu utworzony trybunał karny.





Polska zaproponowała również, by wezwać państwa członkowskie UE do reagowania w przypadku naruszania lub omijania unijnych środków ograniczających. Jednak te propozycje nie znalazły odzwierciedlenia w treści dokumentu.





Nasz kraj od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę podejmuje zdecydowane działania zmierzające do pociągnięcia zbrodniarzy do odpowiedzialności.