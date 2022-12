Prezydent: Sądy konstytucyjne państw UE dopuszczają kontrolę prawa unijnego

Sądy konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej dopuszczają kontrolę prawa unijnego – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.. Zwrócił uwagę, że Trybunał wyróżnia się jako organ o silnych prerogatywach, rozpatrujący sprawy o największym znaczeniu dla państwa i obywateli.

List prezydenta do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK odczytała w czwartek sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.





Jak zaznaczył Duda, „wyjątkowa pozycja Trybunału Konstytucyjnego nie sprzeciwia się demokratycznemu charakterowi systemu władzy w Rzeczypospolitej, zakładającemu dyskusję i gotowość do kompromisu w poszukiwaniu rozwiązań optymalnych”.





Wzajemne poszanowanie warunkiem dialogu





– Konstytucja zobowiązuje organy państwa, w tym organy władzy sądowniczej, do współdziałania – przypomniał prezydent i wskazał na dialog między sądami a TK, a także na możliwość usuwania wątpliwości poprzez wnioski kierowane do TK przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Inny, niezbędny warunek dialogu, to – w ocenie prezydenta – wzajemne poszanowanie pozycji ustrojowej poszczególnych organów państwa oraz ich kompetencji. Przypomniał przy tym, że wyłącznie TK może ostatecznie orzekać o zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją.

Prezydent podkreślał też wagę, jaką ma niezawisłość sędziów Trybunału. – Granice działań sędziego Trybunału wyznaczają zasady określone w Konstytucji, jednocześnie chroniące tego sędziego przed naciskami ze strony innych organów władzy publicznej oraz uczestników życia publicznego – dodał.





Jak zaznaczył, „kwestionowanie gwarantowanej w taki sposób niezależności sędziów Trybunału jest równoznaczne z podważaniem autorytetu i mocy samej obowiązującej Konstytucji”. – Suwerenność państwa oraz rządy prawa z ich głównym filarem – czyli sprawną, kompetentną, niezawisłą i powszechnie respektowaną władzą sądowniczą – to wartości, których w mojej ocenie nie można składać na ołtarzu nawet najwspanialszych, pełnych rozmachu wizji politycznych czy historiozoficznych – napisał Duda.





Wzajemne relacje dwóch porządków prawnych





– Tym bardziej nie można ich poświęcać dla doraźnych korzyści jakiegokolwiek stronnictwa aktywnego na forum publicznym, tak krajowym, jak i unijnym. (...) Nigdy dość przypominania, iż sądy konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej dopuszczają kontrolę prawa unijnego. Uznają one swoją właściwość w sprawach tożsamości konstytucyjnej w procesie integracji europejskiej, w tym w zakresie dotyczącym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dodał.





Przypomniał także, że takie stanowisko wyrażone zostało w orzecznictwie sądów konstytucyjnych m.in. Niemiec, Czech, Danii i Francji. – Również kompetencje polskiego Trybunału Konstytucyjnego obejmują orzekanie w sprawach wzajemnych relacji dwóch porządków prawnych – polskiego i unijnego – podkreślił prezydent.