Lubański o reprezentacji Polski: Coś wewnątrz grupy musiało się załamać

Reprezentacja Polski na mundialu w Katarze odpadła w 1/8 finału po porażce z Francją. Biało-Czerwoni po raz pierwszy od 36 lat zagrali w fazie pucharowej. Niezadowolony z postawy drużyny narodowej jest Włodzimierz Lubański. – Jak mamy osiągnąć coś wielkiego, skoro taki wynik uznajemy za sukces? To nieporozumienie – powiedział 75-krotny reprezentant kraju, złoty medalista igrzysk olimpijskich w Monachium.

Maciej Rafalski: – Jak będzie wspominał pan występ reprezentacji Polski na mundialu w Katarze?

Włodzimierz Lubański:

– Cieszyć się ładną porażką to dla mnie za mało. Krytyka, która spadła na zespół za styl gry, jest słuszna. Nie pokazaliśmy nic specjalnego. Wygraliśmy mecz z Arabią Saudyjską, w którym Robert Lewandowski dostał jeszcze „prezent” w postaci straty piłki rywala. Osobiście musiałem tłumaczyć się swoim zagranicznym kolegom z tego, jak gramy. To było upokarzające. Tymczasem niektórzy mówią o sukcesie. Jak mamy osiągnąć coś naprawdę wielkiego, skoro za szczyt możliwości uznajemy grę w 1/8 finału? Jaki to przykład dla młodych zawodników? Takie myślenie to nieporozumienie.



– Jak ocenia pan styl w meczach z Meksykiem i Argentyną?

– To było zdecydowanie za mało. Trudno w taki sposób przekonać świat, że jesteśmy mocni i możemy coś osiągnąć. Nie wszyscy zawodnicy czuli się w tym systemie swobodnie, mieliśmy bardzo mało sytuacji. Jeśli jednak przed mundialem wszyscy mówią o tym, żeby tylko wyjść z grupy, to mamy do czynienia z minimalizmem. Świat w przeszłości zapamiętał polską piłkę z czego innego.



– Ma pan jakieś zastrzeżenia do tego, jak wyglądał podstawowy skład?

– Trudno mi powiedzieć zbyt wiele, bo nie jestem przy tej drużynie. Od dawna wiadomo jednak, że bardzo dobrze wygląda współpraca Roberta Lewandowskiego z Arkadiuszem Milikiem. Tymczasem Milik w Katarze tylko jedno spotkanie zaczął od pierwszej minuty. Wydaje mi się, że postawienie na ten duet dałoby dużo naszej ofensywie. Spójrzmy na Kamila Grosickiego, który w kilka minut pokazał więcej, niż wszyscy pozostali skrzydłowi przez cały turniej. Trzeba postawić pytanie: czy Czesław Michniewicz nie widział tego podczas treningów? Na ten obraz złożyło się wszystko. Taktyka, dobór wykonawców i gra piłkarzy.



– Jak ocenia pan grę Roberta Lewandowskiego?

– Uważam, że on sam nie jest zadowolony z występu. Trudno jednak, by wyróżniał się przy takim stylu gry. W Barcelonie otoczony jest ludźmi, którzy wypracowują mu po kilka sytuacji co mecz. Z drugiej strony Robert nie może też oczekiwać tylko tego, że ktoś poda mu piłkę w polu karnym. Jego potencjał nie jest w kadrze wykorzystywany. Spójrzmy na Kyliana Mbappe czy Lionela Messiego. Jeszcze raz podkreślę – zawiodła cała drużyna. To sport zespołowy i każdy ponosi odpowiedzialność.

– Wiele dobrego zrobił Wojciech Szczęsny...

– Wojtek sprawił, że po trzech spotkaniach nie musieliśmy wracać do domu. Obronił dwa rzuty karne, a potem okazało się, że dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu wyszliśmy z grupy. Dodatkowo pomógł PZPN-owi, który dostał od FIFA miliony za awans. Dobrze, że odegrał tak dużą rolę, ale jeszcze raz podkreślę, że nie rozumiem wielkiej radości z awansu do 1/8 finału.



– Po meczu z Francją zrobiło się głośno o wypowiedziach niektórych zawodników. Lewandowski wprost mówił o braku radości z gry.

– To pokazuje, że coś tutaj nie gra. Jeżeli takie sprawy wychodzą na zewnątrz, to coś jest nie tak. Takie tematy powinny zostać rozwiązane w szatni, nie mają prawa z niej wychodzić. Coś w środku tej grupy musiało się załamać.



– Kontrakt selekcjonera wygasa z końcem grudnia. Michniewicz powinien zostać na stanowisku?

– To pytanie nie do mnie, a do Cezarego Kuleszy. To on wie, na co umówił się z selekcjonerem, widział z bliska więcej niż my. Mogę posłużyć się przykładem Belgów, którzy oczekiwali olbrzymiego sukcesu. Kompletnie rozczarowali i to Roberto Martinez sam podał się do dymisji.



– Już po odpadnięciu turnieju powstało duże zamieszanie wokół premii, którą piłkarzom obiecał premier Mateusz Morawiecki.

– Jeśli w drużynie nie ma jedności i atmosfery, to szybko pojawiają się jakieś problemy. Uważam, że to wszystko powinno zostać ustalone przed turniejem. Zawodnicy nie powinni dyskutować na temat pieniędzy pomiędzy mieczami. To już kolejna taka sytuacja. Sam miałem z tym do czynienia, gdy jechaliśmy na mundial do Argentyny w 1978 roku.



– Na kolejne wyjście z grupy na mundialu znów przyjdzie nam czekać 36 lat?

– Trudno odpowiedzieć na to pytanie już teraz. Nie podoba mi się to, że na tym turnieju nie widziałem w naszych piłkarzy złości. Nastawienia, że mimo że Francuzi czy Argentyńczycy mają w składzie większe nazwiska, to my zagramy na tyle agresywnie i ambitnie, by te różnice zniwelować. Większość naszych zawodników gra solidnych w europejskich klubach, więc dla mnie to kwestia właściwej motywacji i wiary w to, że można coś osiągnąć. Francja i Argentyna pokazały nam, że w tym momencie to dla nas o wiele za wysoka półka.