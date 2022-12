Britney Griner za handlarza bronią, Buta. Gdzie odbyła się wymiana?

Amerykańska koszykarka Brittney Griner, która została skazana w Rosji na karę 9 lat więzienia za posiadanie olejku haszyszowego, została wymieniona na przebywającego od lat w więzieniu w USA rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta – podaje CNN. Wymiana odbyła się na lotnisku w Abu Dhabi.

Wiktor But to jeden z najsłynniejszych ludzi, którzy kiedykolwiek handlowali bronią. W biografii, która została wydana w 2007 roku, został nazwany „handlarzem śmiercią”. Nie miał problemów z zaopatrywaniem w broń praktycznie każdego, kto mógł za nią zapłacić – od milicji w Sierra Leone, przez brutalny reżim Charlesa Taylora w Liberii, aż po talibów. Jego życie zainspirowało twórców z Hollywood do nakręcenia w 2005 roku filmu „Pan życia i śmierci” z Nicholasem Cage'm.





25 lat więzienia za handel śmiercią





Urodzony w Duszanbe, stolicy sowieckiego wówczas Tadżykistanu w 1967 roku But biegle mówi w kilku językach. Służył w armii sowieckiej jako tłumacz. Po upadku Związku Sowieckiego zaczął rozprowadzać broń w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Został aresztowany w 2008 w Tajlandii przez agentów amerykańskich służb specjalnych, po tym, jak ci nagrali Buta sprzedającego rakiety kolumbijskim partyzantom. W 2012 roku Wiktor But został skazany na 25 lat więzienia przez amerykański sąd na podstawie licznych zarzutów związanych z nielegalnym handlem bronią.