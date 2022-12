Budowa kliniki Budzik dla dorosłych w Warszawie ukończona

Skończyła się budowa kliniki Budzik dla dorosłych przy Szpitalu Bródnowskim w Warszawie – poinformowała szefowa inicjującej jej powstanie fundacji Akogo? aktorka Ewa Błaszczyk. Podała, jednocześnie, że w dziecięcej klinice Budzik wybudziło się właśnie setne dziecko.

Otwierając oddział szefowa Akogo dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by pojawiła się nowa placówka – darczyńcom i osobom, które sprzyjały jej powstaniu. Podkreśliła, że teraz przychodzi czas, by zająć się pracą naukowo-badawczą.





– W tej chwili światowe badania naukowe kierują się bardzo na mózg i centralny system nerwowy, więc jeśli uda się coś zrobić, będzie to miało znaczenie nie tylko dla śpiączki, ale też wszystkich chorób degeneracyjnych mózgu – zaznaczyła. – Mam nadzieję, że wyniki będą piękne. W tej chwili w Budziku dziecięcym wybudziło się właśnie setne dziecko – powiedziała podczas uroczystości.





Część pieniędzy – 44 mln zł – na klinikę pochodziła z Funduszu Sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział podczas czwartkowego otwarcia, że jest przekonany, że kwota przeznaczona z Funduszu trafiła pod najlepszy adres i w najlepsze ręce.





Przypomniał, że nie wszyscy zgadzali się, by pieniądze, które wcześniej trafiały wyłącznie na pomoc ofiarom przestępstw – psychologiczną czy prawną – były przekazywane również na tego rodzaju przedsięwzięcia.





– Aby komuś można było nieść pomoc prawną czy psychologiczną, trzeba go najpierw wybudzić czy uratować mu życie – mówił Ziobro. Przypomniał, że pieniądze trafiają też m.in. do straży pożarnej na zakup nożyc pneumatycznych do otwierania zmiażdżonych pojazdów, by uratować i dać szansę na życie poszkodowanym w wypadkach.