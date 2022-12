Przewrót w powiecie karkonoskim. „Nowa koalicja z PO na krzywdzie urzędniczki”

Do tej pory w powiecie karkonoskim rządziła koalicja starosty, radnych klubu Razem dla Regionu oraz Prawa i Sprawiedliwości. Jednak podczas środowej sesji rady powiatu doszło do przewrotu i zawiązania nowego sojuszu z radnymi Platformy Obywatelskiej. Jak donosi „Gazeta Wrocławska”, powodem są m.in. zarzuty o mobbing, jakie pod adresem starosty Krzysztofa Wiśniewskiego kieruje skarbniczka powiatu. Urzędniczkę, dzięki utworzeniu nowej koalicji, udało się odwołać.

Sprawa zaczęła się od tego, że skarbniczka powiatu karkonoskiego Grażyna Bojęć oskarżyła starostę Krzysztofa Wiśniewskiego o mobbing. W liście, który urzędniczka wysłała do powiatowych radnych pisała, że problemy zaczęły się z wraz z ogłoszeniem wyników kontroli jakie Najwyższa Izba Kontroli i Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziły w powiecie.

„W raportach pojawiły się informacje o nieprawidłowościach w zakresie gospodarowania budżetem i nieruchomościami. Sprawa trafiła do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, a starosta broniąc się próbował winą obciążyć skarbniczkę” – relacjonuje „Gazeta Wrocławska”.

Bojęć po tym, jak dostała od starosty naganę, poszła do sądu. W pierwszej instancji sędzia uznał, że działania starosty były niezgodne z prawem – podaje gazeta.

Urzędniczka przez wiele miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim. „Moja nieobecność w pracy spowodowana jest rozstrojem zdrowia na skutek działań, noszących znamiona mobbingu, podejmowanych w stosunku do mojej osoby przez starostę, przy jednoczesnym podważaniu i obniżaniu wartością moich dotychczasowych osiągnięć zawodowych i pozycji, na którą ciężko i z ogromnym zaangażowaniem pracuję od prawie 40 lat” – pisała do radnych.

Starosta karkonoski twierdzi, że jest niewinny i nie mobbował skarbniczki. Uznał, że winna jest sama Bojęć. „W uzasadnieniu do uchwały napisał, że powiat zasługuje na to, by funkcję sprawowała osoba, która będzie sumiennie podchodzić do swoich obowiązków” – opisuje gazeta.

To stało się powodem do zmian w układzie sił w radzie powiatu. Podczas jej środowej sesji starosta Wiśniewski złożył wniosek o odwołanie przewodniczącego rady Eugeniusza Kleśty oraz wicestarosty Jarosława Kotlińskiego (obaj związani z Prawem i Sprawiedliwością). Wybrano nową przewodniczącą rady Edytę Bielecką oraz nowego wicestarostę karkonoskiego Mirosława Góreckiego.

„Nie mogąc liczyć na głosy PiS w gardłowej dla niego sprawie, Wiśniewski zwrócił się do PO. Doszło do zawiązania nowej koalicji. Elementem paktu stało się wspólne głosowanie za odwołaniem urzędniczki oraz wymiana na stanowiskach przewodniczącego rady i wicestarosty na członków klubu Koalicji Obywatelskiej” – podsumowuje gazeta.

Zgniły kompromis





„Jeżeli ktoś przestrzega zasad etycznych i moralnych, gdy w tle jest oskarżenie o mobbing, to trudno tkwić w zgniłym kompromisie. Wartości ludzkie są ważniejsze niż interes polityczny - wyjaśnia decyzję i dodaje, że była to kropla, która przelała czarę goryczy, bo współpraca w ramach koalicji od dawna nie układała się najlepiej” – skomentował sprawę Eugeniusz Kleśta.

Inaczej o powodach rozpadu koalicji mówił starosta: „Dlaczego tak się stało? Dla mnie największą wartością i najwyższym priorytetem są mieszkańcy powiatu. Nie interesy partii politycznych, nie interesy liderów tychże partii, prezesów i prezesów prezesów, tylko właśnie mieszkańcy powiatu. Tak się właśnie stało. Nasze drogi z obecnym koalicjantem z tego powodu się rozeszły”.

Skarbniczka ostatecznie została pozbawiona funkcji. – Jestem osobą bezpartyjną, mam blisko 40 letnie doświadczenie, starosta wyrządził mi wielką krzywdę. Nie mogę tego tak zostawić – komentowała zapewniając, że będzie dochodzić swoich praw przed sądem.