Mer Lwowa wręczył papieżowi krzyż zawierający metalowe odłamki wydobyte z ciał dzieci

W audiencji ogólnej w Auli Pawła VI wziął udział mer Lwowa Andrij Sadowy, który wręczył papieżowi Franciszkowi krzyż wykonany na potrzeby projektu „Unbroken”, zawierający metalowe odłamki wydobyte z ciał dzieci rannych w wyniku wybuchów bomb w wojnie na Ukrainie – podaje włoska agencja katolicka SIR.

– W tym krzyżu kawałki metalu zostały wydobyte z ciała dziewczynki, która teraz jest leczona we Lwowie w naszej placówce – powiedział Sadowy, który przybył do Rzymu wraz z szefem projektu „Unbroken”.





W swoim mieście przyjmuje tysiące rannych z każdego zakątka Ukrainy, transportowanych pociągami i karetkami.





– Kiedy widzimy tak okaleczone dzieci, zdajemy sobie sprawę, że trzeba być dla nich ojcem do końca życia – zaznaczył mer Lwowa.





Opowiedział, że do jego miasta przyjeżdżają całe rodziny rannych, które dzięki pracy czterotysięcznego personelu medycznego są stabilizowane na jeden lub dwa miesiące, a następnie przekazywane poza granice kraju, wiele z nich do Stanów Zjednoczonych Ameryki.





– Naszą ideą jest zbudowanie posługi, dzięki której ranni ludzie, po leczeniu, będą mogli mieć przyszłość – dodał Sadowy.

Walka o wolność Ukrainy i Europy





Mer Lwowa poprosił papieża o bycie ambasadorem projektu, dla którego zbiera fundusze na remont starych i budowę nowych budynków, gdzie będzie można zapewnić opiekę, schronienie, a nawet podziemne schrony przeciw bombardowaniom.





Innym pomysłem jest utworzenie na Ukrainie dużej fabryki protez, ponieważ dzieci po amputacjach potrzebują ich nieustannie przez cały czas swojego rozwoju, co jest na razie realizowane dzięki współpracy amerykańskiej. – Mamy dwa ośrodki rehabilitacji psychicznej, ponieważ z psychologicznego punktu widzenia tysiące ludzi będzie potrzebowało pomocy po wojnie – zaznaczył Sadowy, apelując o solidarność.





Podkreślił, że jego rodacy walczą o to, aby być wolnymi i żyć w wolnym kraju. – Bardzo wiele zapłaciliśmy za naszą niepodległość, musicie to zrozumieć. Dziś walczymy nie tylko o naszą wolność, lecz także o wolność wszystkich Europejczyków – zaznaczył mer Lwowa.





– Każdy z was ma wybór: wolność albo pieniądze. Jeśli ktoś z was wybierze pieniądze, prędzej czy później straci wolność. Wybraliśmy wolność i będziemy walczyć do końca. Nasza armia to nie 400 tys. żołnierzy, ale 4 mln obywateli. Nie da się walczyć z ludźmi. Wolność jest częścią naszej tożsamości i będziemy walczyć do ostatniego obywatela – stwierdził ukraiński działacz samorządowy.