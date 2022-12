200 tys. Polaków na ćwiczenia wojskowe. Kto dostanie powołanie?

Ministerstwo Obrony Narodowej w nowym projekcie rozporządzenia planuje w 2023 roku powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia wojskowe. Te odbywają się cyklicznie od wielu lat, jednak w czasie pandemii koronawirusa były zawieszone. Na czym będą polegały ćwiczenia? Kto otrzyma powołanie? Wyjaśnia Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia ministerstwa obrony, który ma być przyjęty do końca tego roku. Przewiduje on powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia – w tym m.in. żołnierzy WOT i dobrowolnej służby zasadniczej oraz aktywnej rezerwy, a także do 17 tys. osób do służby zawodowej.

Po publikacji komunikatu wojska dotyczącego planowanych wezwań pojawiło się w tej sprawie wiele komentarzy i nieścisłości. Głos zabrało też Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, które wyjaśnia, na czym mają polegać i kogo obejmą ćwiczenia.

Powołania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r.





Jak przypomniano, w 2023 r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. Dalej wskazano, że liczba „do 200 tysięcy” powoływanych na ćwiczenia, w porównaniu z 2022 rokiem, nie zmieniła się i nie oznacza ona „bezwzględnej realizacji”.

„Na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia” – dodaje Centrum.

CWCR zaznacza jednak, że wojsko powołując na ćwiczenia osoby z pasywnej rezerwy, „w niewielkim stopniu sięga po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby Wojska Polskiego, a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego”.

W myśl Ustawy o Obronie Ojczyzny pod pojęciem uregulowany stosunek do służby wojskowej należy rozumieć nadanie danej osobie kategorii zdolności do służby wojskowej i przeniesienie jej do pasywnej rezerwy.

„W praktyce każdy kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa przechodzi do rezerwy pasywnej” – wyjaśnia Centrum i dodaje, że wezwanie do WCR nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenie. „Dopiero po upewnieniu się, że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia” – wskazano.

Powołanie na ćwiczenia wojskowe jest realizowane w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie na zasadach określonych w KPA (14 dni). W czasie pandemii COVID nie były realizowane kwalifikacje wojskowe i ćwiczenia rezerwy też było bardzo ograniczone.

„Ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni; długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni; rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego” – wskazano.

To, na czym polegała będzie służba żołnierza, określa dowódca jednostki.