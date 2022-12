Przeciął opony w 20 samochodach. Był przebrany za drzewo [WIDEO]

Nieznany sprawca uszkodził 20 samochodów na parkingu przy hurtowni mięsa w Warzymicach, jak donosi Radio Szczecin, mężczyzna był przebrany za drzewo.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę.

Zamaskowany mężczyzna przebrał się za drzewo, by nie można go było rozpoznać. „Jest to osoba, którą być może poznalibyśmy po sylwetce lub sposobie poruszania się. Stąd taki strój... Mężczyzna wiedział, że są kamery i chciał ukryć swoją tożsamość pod tym kamuflażem z tych gałęzi świerkowych i tui” – powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin Mateusz Watral z firmy Madar.



„Ta osoba zraniła się – podczas przebijania tych opon – dość mocno w lewą rękę. Tak przynajmniej wynika z zapisu monitoringu. Mamy krew, którą zabezpieczyła policja. Są też ślady butów, dość specyficznych, bo podeszwa jest od butów wojskowych” – dodał Madar.



Firma straty oszacowała na 60 tys. zł.