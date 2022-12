Gang śmieciowy ukrył ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów

Ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów ukrył na wynajętych posesjach na terenie kilku województw gang, którego członków zatrzymali funkcjonariusze CBŚP i KAS. Z ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wynika, że szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu groźnych śmierci, wyniosłaby ponad 350 mln zł.

Podczas wspólnej akcji z Łódzką Krajową Administracją Skarbową, policjanci przeszukali miejsca związane z działalnością spółek na terenie województwa łódzkiego i śląskiego. W wyniku tych działań zabezpieczono m.in. dokumentację finansowo-księgową, dane zawarte w systemach księgowych oraz nośniki danych.

Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby, które w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, posługiwania się nierzetelnymi fakturami, popełniania przestępstw skarbowych oraz spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Decyzją sądu wszystkie osoby zostały tymczasowo aresztowanie, a na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie o wartości ponad 3 mln zł.

Toksyczny gang

Zatrzymania mają związek ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez funkcjonariuszy łódzkiego zarządu CBŚP i Prokuraturą Okręgową w Łodzi. Chodzi o dokumentacji związanej z transportem i utylizacją odpadów, które mogły zagrozić ludziom i zwierzętom oraz doprowadzić do skażenia gruntów i wód.

– Pracownicy WIOŚ przeanalizowali dane zawarte w systemie obrotu odpadami, co ułatwiło dotarcie do podmiotów mogących mieć związek ze sprawą. Przestępcza działalność polegała na fałszowaniu dokumentacji trafiającej do ewidencji odpadów oraz ich transporcie. Śledczy ustalili również, że podejrzani wynajmowali na podstawione osoby nieruchomości i magazyny, na których następnie porzucali odpady – poinformowała podinsp.. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Tylko przez ostatnie półtora roku przestępcy wykonali ponad 3 tys. transportów, których łączna masa wyniosła ponad 68 tys. ton. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów wynosi ponad 350 mln zł, a straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT oszacowano na około 1,6 mln zł.