Naiwna teza posła PO. „Jak dojdziemy do władzy to wszystko potanieje” [WIDEO]

Poseł Platformy Obywatelskiej Artur Łącki twierdzi, że gdy tylko jego ugrupowanie dojdzie do władzy, to wszystkie „rynki zobaczą zmianę” i nastąpi spadek wszystkich cen. – Spadek inflacji, mniej zapłacimy za żywność, energię czy paliwo, wystarczy, że wygramy wybory – powiedział w programie „Minęła 8” na antenie TVP Info.

– Czy to zapowiedź mikołajkowo-bożenarodzeniowa, że jak PO dojdzie do władzy, to węgiel, gaz, benzyna czy żywność mocno potanieje? – pytał prowadzący program Adrian Klarenbach.





– Na pewno tak będzie, rynki zobaczą zmianę, która spełnia ich nadzieje. Sama zmiana władzy wpłynie na to, że poprawi się sytuacja gospodarcza – odparł Łącki.





– W całej Europie i na całym świecie, bo wszyscy patrzą tylko na Polskę – podsumował wypowiedź posła PO prowadzący program.