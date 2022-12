Ambasada Rosji bez prądu, wody i gazu? Estończycy zbierają podpisy pod petycją

Obywatele Estonii zbierają podpisy pod petycją wzywającą do odcięcia ambasadzie Rosji w Tallinie prądu, wody i gazu. „Niech cierpią jak mieszkańcy Kijowa!” – napisano w uzasadnieniu. Podobne petycje rozprowadzali wcześniej w swoich krajach Czesi i Łotysze.

