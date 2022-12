Tarasiewicz: Zieliński powinien operować tam, gdzie Modrić lub Griezmann

Reprezentacja Polski zakończyła turniej w Katarze na 1/8 finału, odpadając z Francją. Swoimi przemyśleniami na temat występu Biało-Czerwonych podzielił się z nami Ryszard Tarasiewicz. - Może nacisk ze strony mediów i opinii publicznej spowodował, że w fazie pucharowej zagraliśmy trochę odważniej - mówi w rozmowie z portalem tvp.info były trener m.in Śląska Wrocław, Jagiellonii Białystok i Arki Gdynia.

Sebastian Koliński: Reprezentacja Polski spełniła oczekiwania?

Ryszard Tarasiewicz: Zależy przez jaki pryzmat patrzymy. Jeżeli chodzi o założenia, które były na pierwszym miejscu, czyli wyjście z grupy, to tak. Później wiadomo, faza pucharowa to tylko jeden mecz. Akurat trafiliśmy na mistrzów świata, którzy mają ogromną szansę powtórzyć sukces sprzed czterech lat. Nie był to łatwy mecz. Natomiast oczekiwania były nieco wyższe, jeśli chodzi o styl gry. Uważam jednak, że w tak krótkim czasie i na tak dużej imprezie jak mundial nie ma co eksperymentować, nagle zmieniając styl gry zespołu. Mecze towarzyskie są od tego, żeby sprawdzić ewentualnie inne warianty gry.



Skoro rozmawiamy o stylu, to czuje pan lekki niedosyt?

Na takiej imprezie nie możemy nagle odwracać wszystkiego do góry nogami, iść ze skrajności w skrajność. To nie jest ten moment. Jeżeli chcielibyśmy oczekiwać innej gry, należało to sprawdzić w meczach towarzyskich lub nawet „poświęcić” kilka meczów w Lidze Narodów. Wtedy spróbować zagrać bardziej ofensywnie. Trudno oczekiwać nagłej zmiany sposobu gry czy postawy zespołu w oficjalnych meczach, na tak dużej imprezie.



Który mecz był według pana najlepszy w naszym wykonaniu?

Przegrane spotkanie z Francją. Wcześniej przegraliśmy z Argentyną i nie ma co się za bardzo odnosić do tego meczu, bo naszą postawą determinował cel wyjścia z grupy. Może nacisk ze strony mediów i opinii publicznej spowodował, że w fazie pucharowej zagraliśmy trochę odważniej. Nasza gra wyglądała, mówiąc kolokwialnie, bardziej piłkarsko. Trzeba też powiedzieć, że przeciwnicy w tym meczu nie zmusili nas do aż tak wielkiego wysiłku, jeżeli chodzi o pressing.

Kto Panu najbardziej zaimponował?

Nie będę odosobniony, wskazując Wojciecha Szczęsnego. Gdyby nie on, mielibyśmy ogromne problemy. Wyróżniłbym także Bartosza Bereszyńskiego oraz Matty’ego Casha, który też rozegrał dwa bardzo dobre spotkania.



To w takim razie kto pana rozczarował?

Rozczarowanie to może za mocne słowo, ale uważam cały czas, że Piotr Zieliński mógłby dawać więcej w linii środkowej. Powinien operować mniej więcej w podobnym sektorze jak Luka Modrić lub Antoine Griezmann. Powinien podejmować więcej pojedynków bliżej bramki przeciwnika i tam próbować wykorzystać swoją technikę, szukając błędów rywali, prokurować rzuty wolne czy oddawać więcej strzałów z dystansu.



W meczu 1/8 finału jego gra wyglądała trochę inaczej, niż w fazie grupowej.

Tak, wyglądała trochę inaczej. Francuzi akurat nie pressowali nas przy wyprowadzaniu piłki. Raczej ustawiali się w średnim pressingu. Ich zachowanie emanowało taką pewnością siebie, że w każdej chwili mogli zrobić różnicę na boisku.



Kto zostanie mistrzem świata?

Mam sentyment do Francji, ponieważ trochę lat tam spędziłem, więc będę im teraz kibicował. Myślę, że sięgną drugi raz z rzędu po mistrzostwo świata. Na pewno mocnym zespołem jest też Brazylia. Ale pamiętajmy, że to jest turniej, na którym nawet grając bardzo dobrze, można odpaść po jednym nieco groszym spotkaniu.