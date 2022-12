W Holandii tampony i podpaski będą darmowe dla niezamożnych

Izba niższa parlamentu Holandii (Tweede kamer) zdecydowała, iż niektóre artykuły higieniczne dla kobiet, m.in. tampony i podpaski, będą bezpłatne dla osób o niskich dochodach. Ustawa wejdzie w życie w przyszłym roku i ma kosztować budżet państwa ok. 2 mln euro.

Posłowie uznali, że jest to konieczne, ponieważ zdarza się, że kobiety żyjące w ubóstwie nie mogą sobie pozwolić na zakup tych artykułów. Wniosek, aby były one dla nich bezpłatne, złożyły niedawno partie lewicowe przy wsparciu współrządzących socjalliberałów z partii D66 i został on przyjęty przez Tweede kamer.





– Miesiączka nie jest wyborem. To coś bardzo normalnego – argumentowała posłanka D66 Hulya Kat.





Banki żywności zapewnią dystrybucję





Minister ds. polityki ubóstwa Carola Schouten powiedziała po przyjęciu wniosku, że artykuły dla kobiet będą dystrybuowane za pośrednictwem banków żywności.