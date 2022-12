Europejczycy z Północy i Wschodu kontynentu coraz bardziej się denerwują umiarkowanym nastawieniem Paryża względem Moskwy i gafami prezydenta Emmanuela Macrona wobec Putina – podał dziennik „Le Figaro”. To powoduje izolację Francji.

Słowa prezydenta Macrona o „gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji” zostały z upodobaniem wykorzystane przez rosyjską propagandę i poruszyły wschodnich sojuszników Francji, w tym Ukrainę – wskazał francuski dziennik.

„Le Figaro” odniosło się do słów prezydenta Francji wypowiedzianych 3 grudnia w wywiadzie dla TF1. – Co jesteśmy gotowi zrobić, jak mamy bronić swoich sojuszników i państw członkowskich (NATO), a jednocześnie dać Rosji gwarancje bezpieczeństwa, gdy wróci do stołu rozmów – mówił.

Dziennik wskazał też, że wypowiedź Macrona wzbudziła też „złość w Kijowie, gdzie ukraińscy przywódcy” wyrażają niedowierzanie i żale względem Paryża.

Czytaj także: Macron mówi, co byłoby najgorsze w relacjach z Putinem

„Zamiast Norymbergi podpisanie porozumienia z Rosją i uścisk dłoni? Ukraińska krew na rękach Putina nie przeszkodzi w normalnym biznesie?” – przytoczono słowa sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksija Daniłowa.

„Wszyscy wiedzą, że na dłuższą metę trwałego pokoju w Europie nie da się osiągnąć bez włączenia Rosji. Jest jednak mało prawdopodobne, aby ten pokój udało się zbudować z Władimirem Putinem. Dlatego dyskutowanie o przyszłej architekturze bezpieczeństwa w Europie z reżimem, którego ręce są przesiąknięte krwią i terrorem, jest zarówno naiwne, jak i niebezpieczne”, oceniono.

Jak też zaznaczyła francuska dziennikarka Isabelle Lasserre, „pilną potrzebą jest najpierw pomoc Ukrainie, a następnie zapewnienie bezpieczeństwa innym sąsiadom Rosji, którzy mogą stać się kolejnym łupem Kremla, takim jak Mołdawia, Białoruś i Gruzja”.

„Le Figaro” przypomniało, że nawet Niemcy zwykle podzielające stanowisko Paryża skrytykowały Macrona za „podjęcie narracji Kremla” ustami rzecznika niemieckiego MSZ.

Słowa o „gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji” są następstwem słynnych słów Emmanuela Macrona o tym, że: „nie wolno nam poniżać Rosji”.

#wieszwiecej Polub nas

Przed wojną na Ukrainie prezydent Francji bronił „strategicznego i historycznego dialogu” z Władimirem Putinem. Od 24 lutego opowiada się za kontynuacją dialogu z nim mimo braku rezultatów, wzywając do zawieszenia broni i negocjacji.