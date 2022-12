Burza po wyroku Kurdej-Szatan. Wiceszef MSWiA mówi o „pijackim amoku”

Wiceminister Maciej Wąsik ocenia w rozmowie z portalem tvp.info, że wulgarny wpis Barbary Kurdej-Szatan pod adresem funkcjonariuszy SG nigdy nie powinien mieć miejsca. Tymczasem sąd uniewinnił aktorkę. – Mamy do czynienia z zupełnym brakiem obiektywizmu związanym z głębokim upolitycznieniem niektórych sędziów. Ale niebywałe, że tak jawnie manifestują swoje poglądy – mówi Wąsik.

Sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie Jakub Sokół umorzył postępowanie przeciwko aktorce Barbarze Kurdej-Szatan oskarżonej o zniesławienie Straży Granicznej. Postanowienie jest nieprawomocne.





– Z jednej strony byłem zaskoczony tym wyrokiem, a z drugiej nie. Bo zdajemy sobie sprawę z problemów z wymiarem sprawiedliwości. Mamy do czynienia z zupełnym brakiem obiektywizmu związanym z głębokim upolitycznieniem niektórych sędziów. Ale niebywałe, że tak jawnie manifestują swoje poglądy – mówi portalowi tvp.info Maciej Wąsik (PiS).









Komentując decyzję sądu, która wywołała wśród opinii publicznej ogromne kontrowersje przypomina, że wysyłanie imigrantów do Polski było operacją Białorusi i Rosji przeciwko RP i Unii Europejskiej.





– Zdaję sobie sprawę, że aktorka chyba w jakimś pijackim amoku zaatakowała funkcjonariuszy Straży Granicznej broniących naszych granic. Odpierali oni szturmy na naszą granicę, które były inspirowane przez białoruskie służby i Władimira Putina. Zupełnie nie rozumiem, w jakim miejscu stanęła ta aktorka i powinna ponieść odpowiedzialność za swoje zachowanie – zaznacza.

#wieszwiecej Polub nas

Sędziowski „parasol ochronny”





Maciej Wąsik ma nadzieję, że prokuratura złoży stosowne zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania.

– A sąd, do którego ta sprawa trafi, zachowa się tak jak oczekuje tego opinia publiczna oraz zgodnie ze sprawiedliwością – dodaje.









Zdaniem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, postanowienie sędziego Jakuba Sokoła to „zdecydowana zachęta do ogromnej agresji w życiu publicznym, bo ta wypowiedź aktorki epatowała właśnie agresją”.





– Jest ona osobą publiczną i zrobiła to w mediach społecznościowych. Jeśli tak wulgarny, nieprawdziwy i obraźliwy przekaz został sformułowany bezkarnie, zachęci to jedną stronę sceny politycznej, pokazując im: atakujcie, wyzywajcie, a my wam stworzymy parasol ochronny. Ja to tak odczytuję – komentuje.





Polityka Prawa i Sprawiedliwości pytamy, czy w takim razie prawo w Polsce nie powinno zostać zmienione. Jeżeli w chwili zagrożenia państwa osoby publiczne mogą nazywać obrońców ojczyzny „mordercami bez serca”, to może przepisy są niewystarczające?

– Prawo jest wystarczające. Trzeba zrobić bardzo głęboką reformę sądownictwa, gdzie nie będą możliwe wyroki contra legem. Wyroki rażące prawo nie powinny być możliwe albo sędziowie powinni ponosić za nie odpowiedzialność. Tak jest w wielu krajach Europy, choćby w Niemczech – stwierdza Maciej Wąsik.





Sokół ws. Kurdej-Szatan: To osobisty wyraz sprzeciwu





Portal tvp.info dowiedział się, że według sędziego Sokoła wypowiedź aktorki jest typowo ocenna i odnosi się do zachowania konkretnych funkcjonariuszy.





Sędzia stwierdził, że to wypowiedź silnie emocjonalna, zawierająca wulgaryzmy, ale aktorka odnosiła się w niej do swoich przeżyć i emocji. Sąd uznał, że to jej osobisty wyraz sprzeciwu wobec działań Straży Granicznej. Sędzia dodał, że komentarz Kurdej-Szatan nie zawierał wypowiedzi o faktach.

Użycie przez nią sformułowania mordercy bez serca nie nastąpiło, zdaniem sądu, w kontekście zarzucenia funkcjonariuszom Straży Granicznej żadnego konkretnego czynu, a tylko to jest czynem zabronionym. Sędzia stwierdził, że jej komentarz to subiektywna ocena zachowania określonych osób, która mieści się w ramach wolności słowa.





Przypomnijmy, że gdy w ubiegłym roku białoruski reżim Aleksandra Łukaszenki za zgodą Rosji wysyłał do Polski tysiące nielegalnych imigrantów, Barbara Kurdej-Szatan opublikowała na Instagramie wpis: „To jest ku**a +straż graniczna+ ????? +Straż+ ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę !!!!!!! Mordercy !!!!! Chcecie takiego rządu wciąż ????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać ??????? Ku**aaaaaaaaa !!!!!!!!”. Wpis ten po jakimś czasie został usunięty.