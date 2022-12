Kosmiczne zegary mogą pomóc w badaniach ciemnej materii

Kosmiczne atomowe zegary umieszczone na sondach kosmicznych działających blisko Słońca mogą pomóc w badaniach ciemnej materii. To nowy pomysł japońskich ekspertów. Ich zdaniem nawet niewielkie jej ilości mogą ujawnić cenne informacje, m.in. o limitach jej ilości w Układzie Słonecznym.

Ciemna materia obejmuje 80 proc. materii wszechświata. Mimo kilku dekad wysiłków nadal jednak wymyka się obserwacjom – przypominają naukowcy z japońskiego Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe (Kavli IPMU).

Ich zdaniem o naturze ciemnej materii wiele mogą powiedzieć badania z użyciem atomowych zegarów umieszczonych na sondach wysłanych w pobliże Słońca.

Jak wyjaśniają eksperci, ważna klasa eksperymentów nad ciemną materią obejmuje obserwację zachowania pojedynczych atomów i ich jąder. Tłumaczą też, że cząstki ciemnej materii powodują chwilowe oscylacje stałych fizycznych – w ten sposób mogą np. nieznacznie zmieniać masę elektronu, siłę elektromagnetycznych oddziaływań czy energię różnych stanów atomu.

Zdaniem naukowców wewnątrz orbity Merkurego, blisko Słońca gęstość ciemnej materii może być na tyle wysoka, że te oscylacje da się wykryć z wykorzystaniem zegarów atomowych.

Zegary takie mierzą częstotliwość fotonów emitowanych w czasie przejść atomów między różnymi stanami energetycznymi.

„Im więcej ciemnej materii w pobliżu układu eksperymentalnego, tym większe oscylacje. To oznacza, że dla analizy tych sygnałów znaczenie ma gęstość lokalnej ciemnej materii” – podkreśla jeden z autorów pomysłu dr Joshua Eby.

Nie wiadomo, ile ciemnej materii znajduje się w pobliżu Słońca, ale według specjalistów nawet relatywnie niewielkie ilości mogą ujawnić cenne informacje, m.in. o limitach ilości ciemnej materii w Układzie Słonecznym.

Badacze podkreślają, że zaletą ich pomysłu jest jego relatywnie prosta realizacja. Wysłana przez NASA sonda Parker Solar Probe już teraz działa wewnątrz orbity Merkurego. Z kolei atomowe zegary to jeden z ważnych elementów różnych dalekich misji.

Dr Eby twierdzi, że „odległe misje kosmiczne, w tym ewentualne loty na Marsa będą wymagały wyjątkowo precyzyjnego pomiaru czasu, które mogą zapewnić zegary atomowe”. Jak wskazuje, „misja z odpowiednio chronioną przed promieniowaniem sondą i trajektorią podobną do Parker Solar Probe, ale z zegarami atomowymi na pokładzie wystarczy do przeprowadzenia badań”.