Wałęsa wściekły: Szantażują mnie. Żona to pijawa!

Media informowały niedawno, że tylko dzięki jednej wizycie w USA i kontraktowi z Agencją Rozwoju Pomorza Lech Wałęsa zarobił ponad 200 tys. zł. A takich wyjazdów po zakończeniu epidemii było już wiele. Jednocześnie były prezydent wyznaje, że święta Bożego Narodzenia będą w tym roku dla niego trudne, bo cała rodzina chce od niego pieniędzy. Ostrych słów krytyki nie szczędził nawet żonie.

W najnowszej rozmowie z „Super Expressem” Lech Wałęsa był pytany o rodzinne mikołajki i Boże Narodzenie. Polityk sprzyjający opozycji stwierdził, że jest ciężko, ponieważ brakuje mu pieniędzy.





W czasie epidemii koronawirusa Wałęsa nie mógł dużo latać po świecie i organizować wykładów, za które latami inkasował duże pieniądze. Teraz powoli się odbija, ale jak mówi, rodzina nie pozwala mu pewnie stanąć na nogi.









– Ja nie mam pieniędzy! – alarmuje. – Zbankrutowałem. Ale powoli się podnoszę. Takie dziury mi się porobiły, a ja mam za dużą rodzinę. I mnie szantażują, i jaki mam wybór? Muszę im dawać pieniądze – dodaje.

Lech Wałęsa żali się, że od członków rodziny słyszy: „Stary, ty musisz mieć pieniądze i nie gadaj, że nie masz!”

– Tak mi mówi rodzina. I muszę im dawać. Wszyscy tak robią. A żona to największa pijawa! – podkreśla.









Ile Lech Wałęsa zarabia dzięki zagranicznym wyjazdom? Niedawno po promocji Pomorza w USA uchylił w tej sprawie rąbka tajemnicy. Przyznał, że dzięki współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza dostał kwotę, która przekraczała 200 tys. zł.





– Ile konkretnie dostałem za wizytę w USA, to nie powiem, bo to tajemnica handlowa, ale dostałem większą kwotę, niż pan rzucił w naszej rozmowie (200 tys. zł – przyp. red.) – powiedział Wałęsa. Zaznaczył, że podobnych wyjazdów ma w ciągu roku wiele i jest to ciężka praca.