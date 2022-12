Eurowizja Junior 2022. „To spełnienie wielkiego marzenia”

Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i bardzo mi się podoba – powiedziała Laura Bączkiewicz, reprezentantka Polski na Eurowizji Junior w Erywaniu. W poniedziałek odbyła się ceremonia otwarcia 20. edycji tego wydarzenia. Finał konkursu piosenki dla dzieci już w niedzielę. Będzie go można obejrzeć w TVP1, TVP ABC, TVP Polonia o godz. 16:00.

– To spełnienie takiego wielkiego marzenia i naprawdę było bardzo fajnie – powiedziała 11-letnia Laura, opisując przejście po czerwonym dywanie w dniu ceremonii otwarcia Eurowizji Junior w stolicy Armenii.

Reprezentantka Polski przygotowuje się do finałowego występu 11 grudnia, kiedy to zaśpiewa piosenkę pt. „To the Moon”. Do Erywania przyjechała już 2 grudnia. We wtorek uczestniczyła w pierwszej próbie występu.

– Czuję się bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się występu na eurowizyjnej scenie przed tak wielką publicznością – mówiła Laura przed wylotem do stolicy Armenii.

Kim jest reprezentantka Polski?

Laura Bączkiewicza mieszka w Koninie z rodzicami i starszą siostrą Dominiką. W zeszłym roku wzięła udział w konkursie „The Voice Kids”. Do Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci dostała się dzięki wygranej w programie „Szansa na Sukces – Eurowizja Junior 2022”.

Eurowizja Junior 2022

W 20. edycji konkursu weźmie udział 16 państw: Albania, Armenia, Francja, Gruzja, Irlandia, Włochy, Kazachstan, Malta, Holandia, Macedonia Północna, Polska, Portugalia, Serbia, Hiszpania, Ukraina, Wielka Brytania.

Eurowizja Junior odbywa się w tym roku w Erywaniu, po tym jak reprezentantka Armenii zwyciężyła 19. edycję konkursu w Paryżu w 2021 roku. Maléna z piosenką „Qami, qami” zdobyła 224 punkty od jury i widzów.





Polskę reprezentowała Sara James, która zaśpiewała piosenkę „Somebody”. Zajęła ona wtedy drugie miejsce, uzyskując łącznie 218 punktów.

Tegorocznego zwycięzcę wyłonią – komisje jurorskie z poszczególnych krajów oraz internauci. W Eurowizji Junior można głosować na reprezentanta z własnego kraju. Głosowanie online rozpocznie się 9 grudnia na stronie: jesc.tv i zakończy się tuż przed rozpoczęciem koncertu finałowego. Po występach wszystkich uczestników będzie można ponownie oddać głos przez ok. 15 minut.