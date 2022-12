Co dalej ze stopami procentowymi? Rada Polityki Pieniężnej decyduje

Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje w środę o wysokości stóp procentowych w Polsce. Wskaźnik wpływa między innymi na oprocentowanie kredytów udzielanych w złotówkach. Ekonomiści największych polskich banków są zgodni i nie spodziewają się zmian na grudniowym posiedzeniu RPP.

Polacy kupili w Hiszpanii rekordową liczbę mieszkań Najpierw epidemia koronawirusa i rozpowszechnienie pracy zdalnej, a potem wojna na Ukrainie oraz rosnąca inflacja. Te i inne czynniki sprawiły, że... zobacz więcej

Na decyzje członków Rady Polityki Pieniężnej mogą mieć ostatnie dane GUS o inflacji w listopadzie, która –według szybkiego odczytu – spadła do 17,4 proc. z 17,9 proc. w październiku.

Gołębie w RPP

– Wprawdzie to na razie pierwszy taki odczyt, ale sygnałów dezinflacyjnych pojawia się coraz więcej. To daje argumenty RPP do niezmieniania stóp – ocenia ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.





Jak wyjaśnia, na decyzję RPP o niezmienianiu stóp wpłynie przede wszystkim fakt, że prognozy NBP i te dostępne na rynku pokazują, że inflacja osiągnie szczyt na początku przyszłego roku, a potem w kolejnych miesiącach będzie spadać.

Poza tym w jego opinii większość RPP stanowią zwolennicy łagodnej polityki pieniężnej, czyli tzw. gołębie. I ta większość baczniejszą uwagę zwraca na stan gospodarki.





– Dla tej gołębiej większości ważniejsze jest, aby nie szkodzić gospodarce czy rynkowi pracy – dodał Łuczkowski.

Tak rosły stopy procentowe [WYKRES]

Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych w październiku 2021 r. Łącznie podwyżek stóp procentowych było 11 – ostatnia miała miejsce we wrześniu tego roku.









Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 6,75 proc.

Główny ekonomista Santander Banu Polska Piotr Bielski przyznaje, że nie zdziwi się, jeśli prezes NBP Adam Glapiński będzie mówił o zakończeniu cyklu podwyżek.

Co dalej z inflacją? „Za wcześnie na odtrąbienie sukcesu”

– Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych, tak jak nie zmieniła ich w dwóch miesiącach. Obecnie oceniam, że stopy już nie wzrosną – uważa ekspert.





Jego zdaniem inflacja zacznie się cofać, ale to cofanie będzie dość powolne i jeszcze „za wcześnie jest na odtrąbienie sukcesu w walce z inflacją”.

Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak wskazuje, że nawet spodziewany wzrost inflacji na początku przyszłego roku prawdopodobnie nie skłoni Rady Polityki Pieniężnej do podniesienia stóp procentowych w nadchodzących miesiącach.

Zobacz także: Paliwo po 5 zł już nigdy nie wróci? Wchodzi embargo, ekspert tłumaczy