Demokraci z większością w Senacie USA. Ważny mandat pastora

Senator Demokratów Raphael Warnock wywalczył reelekcję w pojedynku o mandat senatora ze stanu Georgia – podała telewizja NBC News, opierając się na częściowych wynikach drugiej tury wyborów. Jego zwycięstwo oznacza, że Demokraci będą mieć 51 mandatów w 100-miejscowym Senacie, o jeden więcej niż przed tegorocznymi wyborami.

Po podliczeniu głosów z 97 proc. komisji wyborczych, Warnock – pastor kościoła baptystów w Atlancie – prowadzi z przewagą 1,2 punktu procentowego nad byłą gwiazdą futbolu amerykańskiego Herschelem Walkerem, lecz pozostałe do podliczenia głosy zdecydowanie faworyzują Demokratę.





Zwycięstwo Warnocka oznacza, że przez najbliższe dwa lata rozkład sił w Senacie będzie wynosił 51-49 dla Demokratów. Obecnie jest to 50-50, lecz decydujący głos ma wiceprezydent Kamala Harris, co zapewnia większość Demokratom.





Zwiększony stan posiadania pozwoli partii prezydenta przejąć pełnię władzy w komisjach, a także uprawnienia do wzywania świadków do składania zeznań lub dokumentów. To ma znaczenie w kontekście ewentualnych śledztw parlamentarnych. Ułatwi też to zatwierdzanie kandydatów prezydenta na sędziów federalnych i na stanowiska dyplomatyczne.





Republikanie górą w Izbie Reprezentantów





Mimo zwycięstwa w Senacie, Demokraci stracili większość w Izbie Reprezentantów, gdzie od stycznia Republikanie będą mieć 222 mandaty, zaś Demokraci – 213.





Warnock to pastor kościoła baptystów w Atlancie, w którym kiedyś kazania wygłaszał Martin Luther King. Do Senatu dostał się w 2020 r. w ramach wyborów uzupełniających, stając się pierwszym czarnoskórym senatorem z Georgii.

Walker, również Afroamerykanin, to były gwiazdor futbolu amerykańskiego i właściciel firmy cateringowej. Jego kandydaturę od początku promował były prezydent Donald Trump.





Wtorkowa druga tura była konieczna po tym, jak 8 listopada żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganych 50 proc. głosów. Ich wyścig był „najdroższym” pojedynkiem wyborczym w kraju; tylko na kampanię w samej drugiej turze obie partie przeznaczyły łącznie ponad 80 mln dolarów.





Kampania w Georgii była też jedną z najbardziej kontrowersyjnych, głównie dzięki sprawom obyczajowym związanym z Walkerem, który był oskarżany między innymi o płacenie za aborcję swoim partnerkom (Walker stanowczo wypowiada się przeciwko aborcji) i przemoc domową.





Zwycięstwo Warnocka jest już kolejną wygraną kandydatów Demokratów w stanie, który do niedawna był uważany za solidnie konserwatywny. W 2020 roku Joe Biden został pierwszym od prawie 20 lat politykiem Demokratów, który wygrał w tym stanie wybory na prezydenta.