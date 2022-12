Ukraina i Mołdawia chcą do UE. Powołały grupę roboczą

Ukraina i Mołdawia powołały grupę roboczą, mającą koordynować działania obu państw, prowadzące do wejścia do Unii Europejskiej. Premier Mołdawii Natalia Gavrilita złożyła we wtorek wizytę w Kijowie.

Po rozmowie z szefową mołdawskiego rządu premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział, że jego kraj jest gotów udzielić Mołdawii wszelkiej pomocy eksperckiej, aby mogła ona wykonać rekomendacje Komisji Europejskiej. Dodał, że Ukraina chce zintensyfikować współpracę trójstronną z Mołdawią i Rumunią. Na przyszły rok zaplanowano spotkanie premierów tych trzech państw.





Szefowie rządów Ukrainy i Mołdawii uzgodnili też współpracę w dziedzinie obrony przeciwlotniczej, wzmocnienia kontroli w obszarze przygranicznym, a także w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa w Naddniestrzu.





Jak podali Szmyhal i Gavrilita, dzięki wspólnym inwestycjom uruchomione zostanie połączone towarowe pomiędzy Ukrainą a Mołdawią na linii Berezino-Basarabeasca. Wskazali, że może ono ożywić stosunki handlowe, w tym szczególnie usprawnić przesył ukraińskiego zboża.





Poinformowali też o nowym połączeniu pasażerskim, które połączy stolice obu krajów: Kijów z Kiszyniowem.





– Te wspólne projekty w infrastrukturę pobudzą handel dwustronny i będą sprzyjać eksportowi naszych produktów na rynki UE, tworząc tym samym trwały mechanizm zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla Mołdawii i Ukrainy, a także na poziomie regionalnym – powiedziała premier Gavrilita.