Inwestycje na Odrze będą realizowane. Wbrew zabiegom Niemców [WIDEO]

Niemcy nie odpuszczają w sprawie Odry. Już raz polski sąd odrzucił ich pozew, który miał zablokować regulację rzeki. Teraz składają kolejny. Zdaniem ekspertów nie chodzi jednak o ochronę środowiska, ale o twardą grę polityczną i rozwój niemieckiej gospodarki kosztem polskiej – wskazuje TVP3 Szczecin.

– Polskie inwestycja na Odrze będą realizowane – zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.





– Nie możemy z tego zrezygnować niezależnie od różnego rodzaju płaczy i wrzasków z niemieckiej strony – podkreślił.





Niemcy swoje rzeki uregulowali już dawno temu, ale polskim planom się sprzeciwiają.





– Po Renie mogą pływać barki w tę i z powrotem z wielkim natężeniem, mogą pływać po kanałach w pobliżu Berlina. Kto był w Berlinie, wie, że po drodze tych kanałów mija się sporo i ruch jest tam niesamowity; ale Odra musi pozostać ostoją dzikiej zwierzyny – skomentował poseł PiS Leszek Dobrzyński.





Ochrona środowiska to główny argument Niemców. Zawsze gdy chcą zahamować jakąś inwestycję, na sztandary biorę ekologię – wskazuje TVP3 Szczecin.





– Może dojść do problemów, jeżeli dojdzie do zabetonowania systemów z obszarów, gdzie ten poziom wód jest niski. To może opóźnić proces regeneracji rzeki, na pewno może go utrudnić. Dlatego niektóre przedsięwzięcia, jak na przykład głębokie wykopy, muszą zostać powstrzymane – mówiła w sierpniu Steffi Lemke, minister środowiska Niemiec.

Inwestycje nie zostaną wstrzymane – zapowiada polski rząd i przypomina, że będzie realizował umowę zawartą właśnie z Niemcami. – Mamy przecież umowę międzynarodową podpisaną jeszcze przez poprzedni rząd Ewy Kopacz i Angeli Merkel dotyczący właśnie tych inwestycji, które się dzieją – przypomina wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Umowa z Niemcami





Umowa między Polską i Niemcami dotyczy między innymi o zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Mimo to Niemcy chcą wytoczyć polskiemu rządowi proces sądowy. Zdaniem ekspertów Niemcom chodzi tylko i wyłącznie o własne interesy.





– Nasze rzeki są poregulowane i spławne, i teraz niedobrze by było, gdybyście odebrali nam część towaru i część transportu śródlądowego, więc najlepiej by było, gdyby wasze rzeki były niespławne – powiedział Dariusz Matuszak, ekspert Warsaw Enterprise Institute.





Regulacja Odry wpłynęłaby na rozwój transportu rzecznego w Polsce i zwiększenie przeładunków w portach, a tym samym na rozwój gospodarczy naszego kraju, kosztem zmniejszenia wpływów Niemiec.





– Dbają o swoje interesy często do granic wielkiej brutalności i to jest tego przykładem. Musimy się do tego przyzwyczaić, ale przyzwyczajenie nie oznacza zgody. My też musimy w drugą stronę o swoje interesy twardo grać i walczyć – podkreślił Dobrzyński.





Podobne argumenty zostały przytoczone w sprawie tunelu w Świnoujściu. Niemcy także walczyli, by inwestycja nie powstała, rzekomo troszcząc się o ekologię.





Finalnie jednak sami przyznali, że chodzi o pieniądze. „Istnieje obawa, że skoro do Świnoujścia będzie można dotrzeć łatwiej, to urlopowicze wybiorą wakacje po polskiej stronie, gdzie jest znacznie taniej” – pisał w marcu ubiegłego roku portal Moin.de.