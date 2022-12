Katastrofa chorwackiego myśliwca. Piloci zdołali się katapultować

Dwumiejscowy myśliwiec chorwackich sił powietrznych rozbił się podczas lotu szkoleniowego na północnym wschodzie Chorwacji; obaj piloci przeżyli katastrofę – poinformowało ministerstwo obrony tego kraju.

Podczas wojny na Ukrainie rosyjska armia zrujnowała stary polski kościół we wsi Kyseliwka w obwodzie mikołajowskim, strzelając do niego od marca do...