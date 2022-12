MŚ 2022: Wejście w nową epokę. Rośnie następca Ronaldo?

Portugalczycy w świetnym stylu pokonali Szwajcarię (6:1) w ostatnim meczu 1/8 finału mistrzostw świata. Wygrana to o tyle wyjątkowa, że... odniesiona bez wydatnej pomocy Cristiano Ronaldo. Legenda portugalskiego futbolu pojawiła się na boisku dopiero w 73. minucie, gdy losy spotkania były już rozstrzygnięte. Wcześniej prawdziwy popis dał 21-letni Goncalo Ramos, sensacyjny zdobywca trzech bramek.

Czy istnieje życie bez Cristiano Ronaldo? Istnieje i, choć kibice wciąż go kochają, choć długimi fragmentami skandowali jego nazwisko w drugiej połowie, przyszłość reprezentacji Portugalii maluje się całkiem obiecująco.



Fernando Santos zrezygnował ze swojego najsłynniejszego piłkarza, posadził na ławce, stawiając na 21-letniego młokosa z Benfiki - Goncalo Ramosa. Ten odpłacił się... trzema bramkami, sprawiając, że wszyscy mogli na kilkadziesiąt minut zapomnieć o byłej gwieździe Realu i Manchesteru United.



Portugalczycy od początku byli zdecydowani lepsi od zmęczonych, ospałych Helwetów. Już do przerwy prowadzili 2:0, choć pewnie mogli wyżej, gdyby wykazali się lepszą skutecznością. W drugiej części spotkania tylko potwierdzili dominację, ani na moment nie pozwalając rywalom uwierzyć, że mogliby powalczyć o miejsce w ćwierćfinale. To Portugalczycy zagrają w ósemce, to oni spróbują skruszyć marokański mur. Nie udało się Hiszpanom, nie dali rady Belgowie i Chorwaci... Kto, jeśli nie drużyna, która właśnie strzeliła sześć goli solidnym Szwajcarom?



A Ronaldo? Ronaldo wszedł na boisko w 73. minucie, zespół grał pod niego, wszyscy życzyli mu bramki, ale 37-letni zawodnik wciąż nie pobił rekordu Eusebio, wciąż czeka na swojego pierwszego gola z gry w Katarze.





Portugalia - Szwajcaria 6:1 (2:0)

G. Ramos (17', 51', 67'), Pepe (33'), Guerreiro (55'), Leao (90') - Akanji (58')***