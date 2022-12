Meloni: Sprawa migracji i uchodźców to są dwie różne rzeczy

Zarządzajmy imigracją, tak jak powinna być zarządzana imigracja, a uchodźcami zajmujmy się tak, jak powinniśmy zajmować się uchodźcami. To są dwie różne rzeczy. Lewica traktowała je, jakby to była ta sama sprawa. To nastawienie się skończyło – mówiła we wtorek premier Włoch Giorgia Meloni podczas briefingu prasowego po zakończonym szczycie UE - Bałkany w stolicy Albanii.

Premier Włoch odniosła się też m.in. do kwestii środków unijnych dla jej kraju.

KPO dla Włoch

– Rząd od początku swojej kadencji w sposób nieprzerwany pracuje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – powiedziała Meloni włoskojęzycznym mediom, wskazując, że „są to ważne zasoby”. – Pierwszego dnia powołaliśmy organ zarządzający ds. KPO wraz z wszystkimi graczami instytucjonalnymi i nie tylko, bo również z partnerami społecznymi; pracujemy w wielkim skupieniu, ponieważ na pewno jest to bardzo ważne narzędzie w tej trudnej sytuacji, w której się znajdujemy – mówiła.

Spotkanie Meloni - Scholz

Przy okazji szczytu UE-Bałkany Zachodnie w stolicy Albanii Giorgia Meloni spotkała się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Jednym z głównych tematów, które poruszyli była energia w kontekście najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej 15 grudnia. Jak wskazała, Włochy mogą odgrywać ważną rolę w dostarczaniu energii. – Pozycja Włoch, ich zdolność do gwarantowania bezpieczeństwa energetycznego, do dywersyfikacji dostaw, do posiadania trwałych relacji z całym środowiskiem śródziemnomorskim może sprawiać, że nasz naród może odgrywać centralną i strategiczną rolę – wskazała włoska premier.

W kontekście wysokich cen energii dodała, że trwają poszukiwania „rozwiązań, które mogą zasygnalizować, że Europa, gdy przyjdą poważne problemy, jest w stanie odpowiedzieć w konkretny sposób”. – Aktualnie nie wydaje mi się, żeby Komisja Europejska dawała wystarczające odpowiedzi na problem wysokich kosztów energii – oceniła.

Problem migracji

Podczas briefingu prasowego w Tiranie premier Włoch została zapytana o problem migracyjny. – Po raz pierwszy Komisja Europejska postawiła kwestię szlaku środkowo-śródziemnomorskiego jako priorytet. To się nigdy nie wydarzyło. To była kwestia, o którą Włochy walczyły ze zmienną siłą, ale nigdy nie była uważana za priorytetową. Dzisiaj jest to temat uznawany za priorytetowy. Obrona granic zewnętrznych UE jest uznawana za priorytetową – mówiła Meloni.

– Uważam, że dzieje się to także dzięki temu, że Włochy wysunęły ten problem i zaznaczyły, że UE ryzykuje, że nigdy nikt nie rozwiąże tego problemu – dodała.

Jak przekonywała szefowa włoskiego rządu, „trzeba przejść z tematu relokacji, która nie rozwiązuje problemu, do obrony granic zewnętrznych UE”.

Według Meloni państwa UE powinny zatrzymać nielegalną migrację, powinny „zająć się tymi, którzy naprawdę tego potrzebują, czyli uchodźcami, którzy nie są w większej części tych, którzy do nas docierają”. – Zarządzajmy imigracją, tak jak powinna być zarządzana imigracja, a uchodźcami zajmujmy się tak, jak powinniśmy zajmować się uchodźcami. To są dwie różne rzeczy. Lewica traktowała je, jakby to była ta sama sprawa. To nastawienie się skończyło – powiedziała.

Bałkany Zachodnie i bezpieczeństwo

Premier Włoch została też zapytana o ewentualne przyjęcie kolejnych państw do UE. Jak powiedziała, popiera otwartość na inne kraje, ale wymaga to odpowiednich procedur unijnych i czasu. – Dzisiaj temat Bałkanów Zachodnich to także temat bezpieczeństwa europejskiego – podkreśliła.

Jak wskazała, „istnieje seria otwartych akt ws. przyłączenia krajów do UE”. A dzisiaj – przede wszystkim w obliczu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie – to czynnik strategiczny również dla naszego bezpieczeństwa – zaznaczyła Meloni.

Reforma wymiaru sprawiedliwości

Giorgia Meloni została zapytana o kwestię reformy wymiaru sprawiedliwości. – Uważam, że reforma wymiaru sprawiedliwości we Włoszech jest rzeczą priorytetową – powiedziała.





Jak dodała, „podejście zarysowane przez ministra sprawiedliwości Carla Nordio, to oczywiście podejście, które rząd podziela”. – Zawsze byłam przekonana i nadal jestem przekonana, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi mieć dwa wielkie cele – zapewnienie maksimum gwarancji w fazie śledztwa i oskarżenia, po czym zapewnienie pewności kary, gdy wyrok staje się prawomocny – mówiła włoska premier. – Wierzę, że to, co planuje Nordio, jest mechanizmem tego typu – dodała.





– Na pewno trzeba pokonać pewne niedorzeczności, takie jak użycie podsłuchu w niektórych przypadkach oraz takie, jak niektóre podsłuchy docierają do mediów – to na pewno jeden z tematów, który wymaga uwagi, jak tysiące innych – wskazała Meloni.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości Włoch wygłosił we wtorek przemówienie przed komisją ds. sprawiedliwości w Senacie, by wyjaśnić swój program i priorytety. Jak podał włoski dziennik „Il Post”, Carlo Nordio mówił m.in. o wykorzystaniu podsłuchów w śledztwach i w procesach, co chce zreformować. – Zaproponujemy ich głęboką rewizję i będziemy nadzorować w sposób rygorystyczny – i podkreślę – bardzo rygorystyczny każde rozpowszechnianie, które będzie arbitralne lub niewłaściwe – powiedział szef włoskiego MS.

Jak wskazał, użycie różnego rodzaju podsłuchów we Włoszech jest „znacznie większe od średniej europejskiej” i od wykorzystywania ich przez kraje anglosaskie.

Według włoskiego ministra, podsłuchy mogą naruszać godność osób, które nie są nawet podejrzane w pewnych dochodzeniach. Odniósł się też to faktu, że we Włoszech pewne informacje o śledztwach oraz nagrania podsłuchowe są ujawniane w prasie, nawet gdy są objęte tajemnicą.