Holandia. Pigułkę aborcyjną przepisze lekarz rodzinny

W Holandii lekarze pierwszego kontaktu będą mogli przepisywać pigułki aborcyjne kobietom, chcącym przerwać ciążę - zdecydowała we wtorek izba wyższa parlamentu. Dotychczas pigułki można było zamawiać jedynie w klinikach aborcyjnych.

We wtorek Senat zatwierdził ustawę, przyjętą wcześniej przez izbę niższą parlamentu, która przewiduje, że preparaty wczesnoporonne do dziewiątego tygodnia ciąży będą dostępne za pośrednictwem lekarzy rodzinnych. Wcześniej były one możliwe do uzyskania jedynie w jednej z szesnastu funkcjonujący w Niderlandach klinik aborcyjnych.





To kolejna liberalizacja prawa aborcyjnego; na początku roku parlament zniósł pięciodniowy tzw. okres refleksji przed zabiegiem. Aborcja jest dozwolona w Holandii do 24. tygodnia ciąży. Decyzję w sprawie jej przeprowadzenia może podjąć kobieta po ukończeniu 16 lat, a jeżeli jest młodsza, to potrzebuje zgody rodziców.