Rau o V4: Uznaliśmy, że rzeczy, w których trudno nam się porozumieć, odsuniemy na bok

Będziemy starać się wspólnie występować w sprawach, które nie budzą żadnych wątpliwości między nami – przekazał we wtorek szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau po spotkaniu państw V4 w Bratysławie. Jak zaznaczył polski minister, „jesteśmy razem dużo bardziej skuteczni i tylko w ten sposób możemy odnosić wspólne sukcesy w naszej części Europy”.

Szef MSZ Zbigniew Rau przybył we wtorek do Bratysławy na spotkanie szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Ministrowie rozmawiali m.in. o rosyjskiej agresji na Ukrainę, migracji do Unii Europejskiej, a także o współpracy z NATO oraz akcesji Szwecji i Finlandii do Sojuszu.





– Bardzo się cieszę, że Grupa Wyszehradzka na poziomie ministrów spraw zagranicznych znów mogła się spotkać – powiedział minister Rau na początku konferencji prasowej w Bratysławie.

– Udało nam się poruszyć kilka istotnych spraw, które nas łączą, a to było możliwe dlatego, że w szczerej, otwartej dyskusji uznaliśmy, że rzeczy, w których obecnie trudno nam się porozumieć, odsuniemy na bok, uznając i szanując nasze odmienne podejścia do spraw natury geopolitycznej, ale także do spraw, którymi żyje nasza część Europy – Europa Środkowa – mówił szef polskiego MSZ. Jak wskazał, państwa V4 mają różne opinie m.in. odnośnie „rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie”.

– Kiedy udało nam się to ustalić, przeszliśmy do kwestii, w których całkowicie się zgadzamy. Tu obiecaliśmy sobie, że będziemy działać dalej wspólnie, potwierdzając nasze dotychczasowe stanowisko, które dotyczy kwestii imigracji, infrastruktury, transportu – przekazał Zbigniew Rau, dodając, że współpraca będzie też dotyczyć funduszu wyszehradzkiego.

– Uznaliśmy, że będziemy spotykać się regularnie i starać się wspólnie występować w sprawach, które nie budzą żadnych wątpliwości między nami. Wynika to z rzeczy bardzo prostej – 30 lat istnienia Grupy Wyszehradzkiej, ale także nasze wcześniejsze historyczne doświadczenia wskazują, że jesteśmy razem dużo bardziej skuteczni i tylko w ten sposób możemy odnosić wspólne sukcesy w naszej części Europy – podkreślił szef polskiego resortu.