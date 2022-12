Włoska organizacja pro-life przeciw gender w szkołach. Apel do ministra

Włoska organizacja non profit Pro Vita & Famiglia żąda interwencji ministra edukacji w sprawie procedury „Carriera Alias” dla uczniów transpłciowych, wprowadzonej w niektórych szkołach i uczelniach w tym kraju. – Ruszyliśmy z największą kampanią prawną przeciwko ideologii gender we Włoszech – powiedział we wtorek Jacopo Coghe, rzecznik prasowy organizacji.

Carriera Alias jest to procedura administracyjna, która – na podstawie umowy między szkołą lub uczelnią a studentem lub rodziną (w przypadku uczniów niepełnoletnich), pozwala na zmianę imienia w dokumentach w tych placówkach, które przyjęły tę propozycję. Takie rozwiązanie dotyczy osób transpłciowych, które nie identyfikują się ze swoją płcią biologiczną, więc też z imieniem. Nowo wybrane imię obowiązuje jedynie w tych konkretnych placówkach.

Sprzeciwiają się temu członkowie organizacji Pro Vita & Famiglia, którzy uważają, że taka procedura jest narzucana przez środowisko LGBTQIA+.

– Ruszyliśmy z największą kampanią prawną przeciwko ideologii gender we Włoszech, wzywając 150 szkół, które przyjęły tzw. Carriera Alias dla „uczniów transpłciowych” pod presją ruchu LGBTQIA+, do jego natychmiastowego anulowania – powiedział w poniedziałek rzecznik prasowy organizacji pro-life.

Jak wskazał, „w wezwaniach podkreślono powody, dla których nadawanie uczniowi innego imienia na podstawie zwykłej samooceny płci, a ponadto bez diagnozy dysforii płciowej, jest procedurą nie tylko szkodliwą dla jego zdrowego psychicznego i fizycznego dojrzewania, ale przede wszystkim pozostaje w otwartej sprzeczności z regulacjami obowiązującymi w obszarze administracyjnym, cywilnym i potencjalnie również karnym”.

– Carriera Alias jest w rzeczywistości aktem naznaczonym niekompetencją, ponieważ administracja szkoły nie ma żadnego uprawnienia, by zmieniać dane osobowe i tożsamość prawną jednostki i może to prowadzić lub nakłaniać do naruszenia art. 479 Kodeksu Karnego, który przewiduje przestępstwo „fałszu ideologicznego popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w dokumentach urzędowych” – przekonuje Coghe.

Aktywista przekazał też, że „kilka dni po wysłaniu pierwszych ostrzeżeń organizacja otrzymała pozytywne odpowiedzi ze szkół, które natychmiast anulowały Carriera Alias lub powołały samorządy szkolne, aby jak najszybciej podjąć działania” w celu wycofania tej procedury.

Organizacja Pro Vita & Famiglia wezwała ministra edukacji i zasług Giuseppe Valditarę, by „rozwiązał problem związany z ideologią gender”. – Coraz pilniejsza jest zdecydowana interwencja ministerstwa edukacji, aby raz na zawsze położyć kres niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się tego ideologicznego nadużycia prawnego – powiedział Jacopo Coghe.

Jego zdaniem, sprzeciwienie się procedurze Carriera Alias „jest aktem odwagi i cywilizacji ze strony szkół, ponieważ oznacza ochronę uczniów, przede wszystkim nieletnich”.

Jak wyjaśniał rzecznik prasowy włoskiej organizacji pro-life, młodzi są narażeni na konsekwencje, które płyną z „utwierdzania często przejściowej subiektywnej autopercepcji”. Coghe wskazał, że ideologia gender i zmiana imienia mogą prowadzić młode osoby „do przyjmowania leków hormonalnych, które blokują rozwój płciowy lub nawet do operacji chirurgicznych”.