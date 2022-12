Rodzice śmiertelnie chorego dziecka odrzucili transfuzję. Chcą „nieszczepionej” krwi

Władze Nowej Zelandii rozpoczęły we wtorek walkę sądową o opiekę nad niemowlęciem, którego rodzice nie zgadzają się na operację ratującą jego życie. Powodem ich sprzeciwu są obawy, że dawca krwi mógł zostać zaszczepiony przeciw COVID-19 – relacjonuje agencja AFP.

Nowozelandzki organ ds. zdrowia złożył wniosek o opiekę tymczasową do sądu najwyższego w Auckland w sprawie, która wywołała lokalne protesty – podał portal France24.

Antyszczepionkowcy a transfuzja krwi

Czteromiesięczny chłopiec potrzebuje pilnej operacji w celu skorygowania zespołu wad serca, znanego jako zwężenie drogi odpływu prawej komory – poinformowała matka małego chłopca. Operacja została opóźniona, ponieważ rodzice dziecka nie życzą sobie transfuzji krwi, która mogła pochodzić od dawcy zaszczepionego preparatem mRNA.

Służba zdrowia odrzuciła prośbę rodziców o „nieszczepioną” krew.

Około 150 osób protestujących przeciwko szczepieniom zjawiło się we wtorek przed budynkiem sądu w Auckland, aby wyrazić poparcie dla stanowiska rodziny chorego dziecka.

Paul White, prawnik nowozelandzkiej służby zdrowia, stwierdził w wypowiedzi cytowanej przez dziennik „New Zealand Herald”, że doszło do impasu z powodu różnych poglądów rodziców i oceny lekarzy, co do tego, jaki sposób postępowania leży w najlepszym interesie dziecka. Zdaniem White'a sprawa ta nie różni się zasadniczo od przypadku Świadków Jehowy, którzy odmówili przetaczania krwi swojemu dziecku, pomijając genezę przekonań rodziców.

