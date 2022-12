Nowy sondaż nt. Donalda Tuska. Niedobre wieści dla szefa PO

Co czwarty badany uważa, że liderowi PO Donaldowi Tuskowi uda się doprowadzić do wspólnego startu opozycji z jednej listy w wyborach do Sejmu – wynika z nowego sondażu pracowni Social Changes, zrealizowanego na zlecenie wpolityce.pl.

50 proc. badanych twierdzi, że byłemu premierowi nie uda się zjednoczyć opozycji i doprowadzić do wspólnego startu w wyborach parlamentarnych. Przeciwnego zdania jest 24 proc. badanych. Zdania na ten temat nie ma 26 proc.

Serwis podaje, że w powstanie jednej listy opozycji nie wierzą przede wszystkim wyborcy zjednoczonej opozycji. „Sympatycy Koalicji Obywatelskiej są zaś, co zrozumiałe, największymi optymistami” – czytamy.

Wpolityce.pl komentuje, że „choć do wyborów pozostało jeszcze sporo czasu, widać już, że mniejsze ugrupowania obawiają się koncepcji jednej listy opozycji”.

„Wiedzą, że takie rozwiązanie będzie premiowało przede wszystkim polityków Platformy Obywatelskiej, którzy z łatwością pokonają np. mało znanych kandydatów Szymona Hołowni. Co więcej, po wyborach to władze PO będą trzymały klucze do państwowych dotacji dla partii politycznych” – napisano.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 25 do 28 listopada 2022 roku, na próbie 1066 osób.