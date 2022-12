Rosja. Drugi co do wielkości bank „odpiera” największy cyberatak w swojej historii

VTB, drugi co do wielkości bank w Rosji został dotknięty największym cyberatakiem w swojej historii; zanotowano trudności w dostępie do aplikacji mobilnej i strony internetowej – poinformowała dzisiaj Agencja Reutera. Bank podał, że odpiera ataki typu DDoS (distributed denial of service), w których hakerzy próbują zalać sieć niezwykle dużą ilością danych w celu jej sparaliżowania.

„Infrastruktura technologiczna banku jest w sposób bezprecedensowy poddana cyberatakom z zagranicy” – oświadczył bank. „Jest to największy atak od początku istnienia banku” – dodano w komunikacie, który przytacza agencja. Reuters przypomniał, że hakerzy opóźnili również rozpoczęcie przemówienia Putina na forum ekonomicznym Rosji na początku tego roku w Petersburgu.





Ataki również z rosyjskich adresów





W tym samym czasie prorosyjscy hakerzy przyznali się do odpowiedzialności lub zostali obwinieni za tegoroczne ataki na strony internetowe i infrastrukturę w takich krajach jak Litwa, Norwegia i Stany Zjednoczone – przypomniała agencja. Bank VTB wydał oświadczenie, że co prawda większość ataków pochodzi z zagranicy, ale szczególne zaniepokojenie budzą również ruchy z rosyjskich adresów IP. Dodano, że będzie przekazywać wszystkie zidentyfikowane rosyjskie adresy IP do organów ścigania – poinformował Reuters.