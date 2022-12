Nie żyje dziennikarz Polskiego Radia Jarosław Kawecki

Zmarł Jarosław Kawecki, dziennikarz Polskiego Radia, przez wiele lat związany z Radiem Kierowców. W 2019 r. został nagrodzony Złotym Mikrofonem Polskiego Radia za „mistrzowskie posługiwanie się krótką formą radiową oraz swadę i lekkość przy podejmowaniu trudnych tematów”.

– To postać nietuzinkowa. Charakterny, dowcipny i dbający o dziennikarską rzetelność – mówi o zmarłym dziennikarzu dyrektor Programu 1. Polskiego Radia Marcin Kusy.

– Informacje Radia Kierowców, które prezentował na antenie, to były małe dzieła sztuki, nierzadko małe felietoniki. Nie tylko suche informacje. Potrafił skłonić do zastanowienia, potrafił sprowokować kierowców i pasażerów do tego, żeby wzajemnie siebie zauważali. Umiał sprowokować słuchaczy do gorących dyskusji, które trwały czasem cały jego dyżur – dodaje Kusy.

Dyrektor radiowej Jedynki podkreśla, że Jarosław Kawecki poza anteną był człowiekiem ciekawym, barwnym i dowcipnym.





– Przede wszystkim dla mnie to jeden z legendarnych głosów Radia Kierowców. Obok chyba Aleksandra Żyznego nikt tak bardzo nie wrył mi się w pamięć jak Jarosław Kawecki. Bardzo żałowałem, kiedy odchodził na emeryturę, że tego głosu już nie będzie w Jedynce. Teraz bardzo mi smutno, że pana Jarka już z nami nie ma – mówi Marcin Kusy.